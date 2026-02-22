Sevgili Yay, bu hafta senin için oldukça hareketli ve enerjik geçecek gibi görünüyor. Haftanın başında Venüs'ün etkileyici enerjisi kalbinin hızla atmasına neden olacak ve adeta aşkın ritmini hissedeceksin. Bu dönemde flört etme enerjin tavan yapacak, kalbin hafif ve neşeli olacak. Adeta aşkın hafifliğini ve neşesini hissedeceksin.

Tabii eğer bekarsan, bu enerji senin için bir dönüm noktası olabilir. Venüs'ün bu etkileyici enerjisi, seni adeta gerçek aşka sürükleyebilir. Belki de hayatının aşkıyla bu dönemde karşılaşabilirsin. Kim bilir, belki de aşk kapını çalar ve hayatını sonsuza dek değiştirir.

Ancak eğer bir birlikteliğin varsa, bu dönemde ihanet veya kıskançlık gibi duygular tüm gündemini değiştirebilir. Anlık bir heves, belki de aşkının sonu bile olabilir. Bu yüzden, bu dönemde duygularını ve hareketlerin dikkatli bir şekilde yönetmen önemli! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…