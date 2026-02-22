onedio
23 Şubat - 1 Mart Yay Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Yay Burcu right-white
23 Şubat 2026 - 1 Mart 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
22.02.2026 - 18:01

Yay ve yükselen Yay burçlarının aşkla imtihanını ve 23 Şubat - 1 Mart haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Yay ve yükselen Yay burçlarının 23 Şubat - 1 Mart haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Yay ve yükselen Yay burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bu hafta senin için oldukça hareketli ve enerjik geçecek gibi görünüyor. Haftanın başında Venüs'ün etkileyici enerjisi kalbinin hızla atmasına neden olacak ve adeta aşkın ritmini hissedeceksin. Bu dönemde flört etme enerjin tavan yapacak, kalbin hafif ve neşeli olacak. Adeta aşkın hafifliğini ve neşesini hissedeceksin.

Tabii eğer bekarsan, bu enerji senin için bir dönüm noktası olabilir. Venüs'ün bu etkileyici enerjisi, seni adeta gerçek aşka sürükleyebilir. Belki de hayatının aşkıyla bu dönemde karşılaşabilirsin. Kim bilir, belki de aşk kapını çalar ve hayatını sonsuza dek değiştirir.

Ancak eğer bir birlikteliğin varsa, bu dönemde ihanet veya kıskançlık gibi duygular tüm gündemini değiştirebilir. Anlık bir heves, belki de aşkının sonu bile olabilir. Bu yüzden, bu dönemde duygularını ve hareketlerin dikkatli bir şekilde yönetmen önemli! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

