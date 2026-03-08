MART
9 Mart - 15 Mart Yay Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Yay Burcu
9 - 15 Mart 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
08.03.2026 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 9 Mart - 15 Mart haftasında Yay ve yükselen Yay burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bu hafta Merkür ve Mars Balık burcunda kavuşuyor. Bu kavuşum, zihninin her zamankinden daha fazla dinlenmeye ihtiyaç duyacağına işaret ediyor. Bu hafta, düşüncelerinin hızla akışını kontrol etmek ve zihnini dinlendirmek için biraz daha fazla çaba sarf etmen gerekebilir. Bunun için, düşüncelerini kağıda dökmekten çekinme. Belki de bir günlük tutmayı düşünebilirsin. Bu, zihnindeki karmaşayı çözmenin ve düşüncelerini organize etmenin harika bir yolu olabilir.

Ayrıca, basit nefes egzersizleri de bu süreçte sana yardımcı olabilir. Nefesini kontrol etmek, sinir sistemin üzerindeki yükü hafifletebilir ve bir nevi ilaç etkisi yaratabilir. Meditasyon veya yoga gibi uygulamaları da deneyebilirsin. Bu tür aktiviteler, zihinsel sadeleşmeyi teşvik eder ve uykularını daha verimli hale getirerek bağışıklık sistemini de güçlendirir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

