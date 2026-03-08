Sevgili Yay, bu haftanın sonunda Merkür ile Mars'ın kavuşumu, evinde bazı sıcak tartışmaları tetikleyebilir. Bu tartışmalar, geçmişte yaşadığın ve hala üzerinde etkisi olan bir kırgınlığı gündeme getirebilir. Bu konuyu dile getirirken, kelimelerin biraz daha sert bir hale gelebilir ve hatta sesinin tonu da zaman zaman yükselebilir.

Bu durumda, en önemli şey duygusal güvenliğini korumak olacak. Ancak bu süreçte, sevdiğin insanları yaralamamaya ekstra dikkat etmelisin. Görünüşe göre aşk hayatında bir dengeye ihtiyacın var. Ancak bu dengeyi sağlamadan önce, öncelikle suların durulması gerekiyor. Tabii geçmişle yüzleşmek zor olabilir ancak bu adımı atman gerekiyor. Yoluna devam etmek için eteğindeki taşları dökmenin tam sırası! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…