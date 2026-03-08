MART
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 9 Mart - 15 Mart Yay Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Yay Burcu right-white
9 - 15 Mart 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

08.03.2026 - 18:01

Yay ve yükselen Yay burçlarının aşkla imtihanını ve 9 Mart - 15 Mart haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Yay ve yükselen Yay burçlarının 9 Mart - 15 Mart haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Yay ve yükselen Yay burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bu haftanın sonunda Merkür ile Mars'ın kavuşumu, evinde bazı sıcak tartışmaları tetikleyebilir. Bu tartışmalar, geçmişte yaşadığın ve hala üzerinde etkisi olan bir kırgınlığı gündeme getirebilir. Bu konuyu dile getirirken, kelimelerin biraz daha sert bir hale gelebilir ve hatta sesinin tonu da zaman zaman yükselebilir.

Bu durumda, en önemli şey duygusal güvenliğini korumak olacak. Ancak bu süreçte, sevdiğin insanları yaralamamaya ekstra dikkat etmelisin. Görünüşe göre aşk hayatında bir dengeye ihtiyacın var. Ancak bu dengeyi sağlamadan önce, öncelikle suların durulması gerekiyor. Tabii geçmişle yüzleşmek zor olabilir ancak bu adımı atman gerekiyor. Yoluna devam etmek için eteğindeki taşları dökmenin tam sırası! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

