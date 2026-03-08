Sevgili Yay, bu hafta senin için kariyer odaklı olacak. Özellikle ortaklaşa kazançlar ve kriz yönetimi konularına odaklanman gerekecek. Başkalarının kaynaklarını veya bütçelerini yönetirken sergileyeceğin stratejik zeka, finansal anlamda senin için yeni kapılar açacak. Bugün, parayı yönettiğin her iş sürecini, daha kârlı hale getirme yeteneğine sahip olduğunu unutmamalısın!

Yönetici gezegenin Jüpiter’in Yengeç burcunda ileri hareketi ise kredi, ortaklı işler veya yatırım desteklerinden gelen paranın akışını da hızlandıracak. Eğer bir projeye kaynak arıyorsan, bu süreçten aradığın desteği veya sermayeyi bulman daha kolay olacak. Maddi sorunları fırsata çevirme yeteneğin bu hafta doruk noktasına ulaşacak.

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelecek olursak, haftanın sonundaki Merkür ile Mars kavuşumu, hane içinde hararetli konuşmaları başlatabilir. Geçmişten gelen bir kırgınlığı dile getirirken kelimelerin biraz sertleşebilir ve zaman zaman sesinin tonu da yükselebilir. Bu durumda duygusal güvenliğini korumak için verdiğin mücadelenin, sevdiğin insanları yaralamamasına ekstra özen göstermen gerekecek. Görünen o ki aşkta dengeye ihtiyacın var ama önce sular durulmalı, değil mi? Geçmiş ile yüzleş ve yoluna devam etmek için eteğindeki taşları dök! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...