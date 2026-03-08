MART
9 Mart - 15 Mart Yay Burcu Haftalık Burç Yorumu

Yay Burcu right-white
9 - 15 Mart 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
08.03.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Yay ve yükselen Yay burçları 9 Mart - 15 Mart haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 9 Mart - 15 Mart haftan nasıl geçecek? Bu hafta Yay ve yükselen Yay burçlarını neler bekliyor?

İşte, Yay ve yükselen Yay burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bu hafta senin için kariyer odaklı olacak. Özellikle ortaklaşa kazançlar ve kriz yönetimi konularına odaklanman gerekecek. Başkalarının kaynaklarını veya bütçelerini yönetirken sergileyeceğin stratejik zeka, finansal anlamda senin için yeni kapılar açacak. Bugün, parayı yönettiğin her iş sürecini, daha kârlı hale getirme yeteneğine sahip olduğunu unutmamalısın!

Yönetici gezegenin Jüpiter’in Yengeç burcunda ileri hareketi ise kredi, ortaklı işler veya yatırım desteklerinden gelen paranın akışını da hızlandıracak. Eğer bir projeye kaynak arıyorsan, bu süreçten aradığın desteği veya sermayeyi bulman daha kolay olacak. Maddi sorunları fırsata çevirme yeteneğin bu hafta doruk noktasına ulaşacak.

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelecek olursak, haftanın sonundaki Merkür ile Mars kavuşumu, hane içinde hararetli konuşmaları başlatabilir. Geçmişten gelen bir kırgınlığı dile getirirken kelimelerin biraz sertleşebilir ve zaman zaman sesinin tonu da yükselebilir. Bu durumda duygusal güvenliğini korumak için verdiğin mücadelenin, sevdiğin insanları yaralamamasına ekstra özen göstermen gerekecek. Görünen o ki aşkta dengeye ihtiyacın var ama önce sular durulmalı, değil mi? Geçmiş ile yüzleş ve yoluna devam etmek için eteğindeki taşları dök! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...

