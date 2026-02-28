Sevgili Yay, bu ayın hemen başında, gerçekleşecek olan Ay tutulması, kariyerini ve toplumda nasıl algılandığını tamamen değiştirecek bir etkiye sahip olacak. Bu dönemde, güçlü iş bağlantıları kurma fırsatın olacak ve bu bağlantılar sayesinde yeni bir işe adım atman son derece olası görünüyor. İşini büyütme, uluslararası arenada yerini alma ya da yeni operasyon süreçleri ile çalışan sayını artırma gibi hedeflerin, toplum önündeki duruşunu daha profesyonel ve etkileyici bir boyuta taşıyacak.

Ayın ortasına geldiğimizde ise Jüpiter'in ileri hareketiyle birlikte yurt dışı kaynaklı işlerin ve ticari anlaşmaların hız kazanacak. Bu şanslı dönemde, maddi gelirlerinin artması ve yeni projelerin için aradığın büyük sermayeyi kolayca bulabilmen mümkün olacak. Özellikle de uzak diyarlardan kurduğun bağlantılar sayesinde iş hacmini büyütürken, vizyonunu uluslararası standartlara taşımayı başarman da sana güç verecek. Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…