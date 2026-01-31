Sevgili Yay, bu ay Satürn, Koç burcuna adım atıyor. Bu durum, enerjini daha bilinçli bir şekilde yönetmen gerektiğine dair bir uyarı olabilir. Şubat ayı boyunca aşırı hızlı tempoda yaşamak, düzensiz uyku düzeni ve plansızca hareket etmek, vücudunda bir tür karmaşık yorgunluğa yol açabilir.

26 Şubat'ta ise Merkür retrosunun başladığı bir döneme giriyoruz. Bu durum, geçmişte göz ardı edilmiş bir alışkanlığın yeniden gündeme gelmesine neden olabilir. Belki de daha önce pek önemsemediğin bir rutin, bu ay senin için bir zorluk haline gelebilir. Belki de bir check-up vakti gelmiştir. Küçük belirtileri erteleme! Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…