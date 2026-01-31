onedio
Yay Burcu right-white
Şubat 2026, Aylık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.01.2026 - 18:01

Bu ay sağlık açısından dikkatli olmanız gereken süreçlerden geçeceğiz. Bu yüzden nelere dikkat etmeniz gerektiğini de dikkatle ele aldık. Peki, Yay ve yükselen Yay burçlarının Şubat ayı boyunca enerjisi nasıl olacak? Şubat ayında sağlık durumunuzda değişiklik olacak mı?

İşte, Yay ve yükselen Yay burçlarının sağlığı için gökyüzünden gelen öneriler!

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bu ay Satürn, Koç burcuna adım atıyor. Bu durum, enerjini daha bilinçli bir şekilde yönetmen gerektiğine dair bir uyarı olabilir. Şubat ayı boyunca aşırı hızlı tempoda yaşamak, düzensiz uyku düzeni ve plansızca hareket etmek, vücudunda bir tür karmaşık yorgunluğa yol açabilir. 

26 Şubat'ta ise Merkür retrosunun başladığı bir döneme giriyoruz. Bu durum, geçmişte göz ardı edilmiş bir alışkanlığın yeniden gündeme gelmesine neden olabilir. Belki de daha önce pek önemsemediğin bir rutin, bu ay senin için bir zorluk haline gelebilir. Belki de bir check-up vakti gelmiştir. Küçük belirtileri erteleme! Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…

