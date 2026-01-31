Sevgili Yay, bu ay 13 Şubat'ta gerçekleşecek olan Satürn'ün Koç burcuna geçişi, hayatına bir disiplin rüzgarı getiriyor. Bu, senin için daha organize ve hedef odaklı bir yaratım süreci anlamına geliyor. Ancak bu süreçte eğlenceyi de göz ardı etmemez önemli. Çünkü bu ayın ana teması, eğlence ve sorumluluk arasında mükemmel bir denge kurmak olacak. Şubat ayı, senden yeteneklerini ciddiye almanı ve onları en verimli şekilde kullanmanı bekliyor aslında!

Tabii bir de Merkür'ün Balık burcuna geçişi var. Bu geçiş ise ev ve aile konularında duyarlılığını artıracak. Bu dönemde, geçmişle ilgili bir konunun gündeme gelme olasılığı yüksek. Ancak bu durumla karşılaştığında, hemen net cevaplar aramak yerine, durumu anlamaya çalışmak ve empati yapmayı tercih etmen daha faydalı olacak. Empati, bu dönemde en güçlü silahın olabilir ve miras gibi hassas konular gündeme geldiğinde, dengeyi bulmana yardım da edebilir! Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…