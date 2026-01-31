Sevgili Yay, bu ayın sonlarına doğru, Mars'ın Uranüs ile bir kare açı oluşturması, aşk hayatında ani ve belki de beklenmedik yön değişimlerine kapı aralıyor. Bu dönemde, özgürlük ihtiyacının artacağını ve belki de aşk hayatında daha önce hiç olmadığı kadar bağlılıkla bağımsızlık arasındaki hassas dengenin üzerinde duracağını göreceksin.

Bu dönemde, aşk hayatında yeni bir sayfa açma ihtimalin oldukça yüksek. Belki de yeni bir ilişkiye adım atacaksın, belki de mevcut ilişkini yeni bir seviyeye taşıyacaksın. Ancak bu süreçte, bağlılık hissini korurken aynı zamanda özgürlüğünden ödün vermemen gerekecek. Bu dengeyi sağlamak kolay olmayacak, ancak senin bu konuda başarılı olabileceğine inanıyoruz.

Acaba bu dengeyi sağlayabilecek misin? Eğer bize soracak olursan, partnerinle açık ve dürüst bir konuşma yapman ve ilişkinde kartlarını açık oynaman, bu dengeyi sağlamanın en iyi yolu olabilir. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…