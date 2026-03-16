9-15 Mart Haftasında En Çok İzlenen Diziler Belli Oldu

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
16.03.2026 - 14:49

9-15 Mart haftasında en çok izlenen diziler açıklandı. Haftanın tamamlanmasıyla birlikte reyting sonuçları ele alındı ve en çok izlenen diziler sıralandı. Total, AB ve ABC1 tablolarında değişiklikler görüldü. Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz zirvede yarıştı. Gelin hangi diziler haftaya damga vurmuş birlikte görelim…

Uzak Şehir Total’de galip gelirken Taşacak Bu Deniz AB ve ABC1 kategorilerinde zirveye oturdu.

Kanal D ve TRT 1’in iddialı yapımlarının yanı sıra tabloda A.B.İ., Kızılcık Şerbeti, Yeraltı, Sevdiğim Sensin dizileri de dikkat çekti. Yapımların reyting mücadelesi heyecanla devam ederken haftalık tabloya giremeyen diziler de oldu. 

Ancak özellikle Yeraltı ve Sevdiğim Sensin henüz ilk bölümleriyle ekranlarda olduğu için haftalık tabloya girme başarısıyla seyirci kitlesini oturttuğunu kanıtladı.

İşte 9-15 Mart Haftası En Çok İzlenen Diziler 👇

Total:

  • Uzak Şehir

  • Taşacak Bu Deniz

  • Sevdiğim Sensin

  • Yeraltı

  • A.B.İ.

AB:

  • Taşacak Bu Deniz

  • Uzak Şehir

  • Yeraltı

  • Sevdiğim Sensin

  • Kızılcık Şerbeti

ABC1:

  • Taşacak Bu Deniz

  • Uzak Şehir

  • Yeraltı

  • Sevdiğim Sensin

  • Kızılcık Şerbeti

TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
