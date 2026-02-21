onedio
22 Şubat Pazar Yay Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

22 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

21.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yay ve yükselen Yay burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 22 Şubat Pazar günü Yay ve yükselen Yay burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 22 Şubat Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yay ve yükselen Yay burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün enerji dolu hissedebilir ve aşırı hareketli olabilirsin. Venüs ile Jüpiter üçgeni, sosyal hayatını biraz daha hareketlendirecek gibi görünüyor. Bu dönemde arkadaşlarınla daha fazla vakit geçirme isteği duyabilir, yeni insanlarla tanışma fırsatları yakalayabilirsin. Ancak burada da dikkat etmen gereken bir nokta var: Geç saatlere kadar ayakta kalmak, enerjini tüketebilir ve semi yorabilir.

Dolayısıyla, bu dönemde kendine biraz daha fazla zaman ayırmanı ve dinlenmeni öneriyoruz. Ayrıca kas sancılarına ve ağrılarına da dikkat etmelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

