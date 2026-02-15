Sevgili Yay, bugün gökyüzünde Güneş ile Uranüs arasında bir kare açı oluşacak. Bu durum, enerji seviyeni ve hareket etme isteğini ciddi anlamda artırabilir. Ancak durun ve biraz düşün! Her ne kadar enerjik hissetsen de bedenini aşırı zorlamamak önemli.

Özellikle sporla ilgili ani kararlar, sakatlık riskini artırabilir. Belki de bugün, yeni bir fitness programına başlamak yerine, mevcut rutinini biraz daha yoğunlaştırmak daha doğru olabilir. Yani tempoyu hızla yükseltmek yerine, kademeli bir artış planlayın.

Bunun yanı sıra, gün içinde su tüketmeyi ihmal etme. Enerjin yüksekken, vücudunun da bu enerjiye ayak uydurabilmesi için yeterli suya ihtiyacı var. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…