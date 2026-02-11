Sevgili Yay, bugün Merkür ile KAD'ın enerjisi sana zorluk çıkarabilir. Sırt ve omurga hattında bir gerginlik hissetmeye başladığın an, kendine bir mola ver ve biraz derin nefes al. Bu fiziksel bir rahatsızlık değil, tamamen kafanda biriken ve omuzlarına yüklenen sorumlulukların yarattığı bir durum.

Bu gerginliği hafifletmek için ne yapabilirsin diye düşünüyorsan, bir profesyonelden yardım almak iyi bir fikir olabilir. Belki bir spor koçu, belki bir yoga eğitmeni... Kim bilir, belki de bu yeni deneyim, sadece sırt ağrılarını değil, hayatındaki diğer stres faktörlerini de hafifletebilir.

Ancak bugün spor salonuna gitmeyi düşünüyorsan, biraz dikkatli olmanı öneririz. Kalp ritmini aniden yükseltecek ağır kardiyo hareketlerinden kaçınman daha iyi olabilir. Daha kontrollü, dayanıklılığını ölçen egzersizlerle kendini zorlamadan, yavaş yavaş kondisyonunu artırmayı hedefle. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…