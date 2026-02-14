onedio
15 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
14.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yay ve yükselen Yay burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 15 Şubat Pazar günü Yay ve yükselen Yay burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 15 Şubat Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yay ve yükselen Yay burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün senin için enerji dolu bir gün olacak gibi görünüyor. Ancak enerjini kontrol etmek ve doğru yönlendirmek oldukça önemli. Bedenin adeta hareket etmek için can atıyor ancak bu hareketi planlı ve düşünerek yapman gerekiyor. Aksi halde, plansız ve düşünmeden yapılan hareketler, küçük zorlanmalara ve istenmeyen durumlara yol açabilir.

Bir spor salonuna gitmek, bir yoga dersine katılmak veya belki de uzun bir yürüyüş yapmak... Tüm bu aktiviteler enerjini atman için ideal olabilir. Ancak burada dikkat etmen gereken nokta, ısınmadan yapılan ani aktivitelerin kas çekmelerine yol açabileceği. Enerjinin yüksek olduğu bu dönemde, onu doğru bir şekilde yönlendirmek senin elinde. Belki de bu enerjiyi yeni bir projeye, bir hobiye veya belki de bir seyahate de yönlendirebilirsin! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

