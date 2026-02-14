Sevgili Yay, bugün senin için enerji dolu bir gün olacak gibi görünüyor. Ancak enerjini kontrol etmek ve doğru yönlendirmek oldukça önemli. Bedenin adeta hareket etmek için can atıyor ancak bu hareketi planlı ve düşünerek yapman gerekiyor. Aksi halde, plansız ve düşünmeden yapılan hareketler, küçük zorlanmalara ve istenmeyen durumlara yol açabilir.

Bir spor salonuna gitmek, bir yoga dersine katılmak veya belki de uzun bir yürüyüş yapmak... Tüm bu aktiviteler enerjini atman için ideal olabilir. Ancak burada dikkat etmen gereken nokta, ısınmadan yapılan ani aktivitelerin kas çekmelerine yol açabileceği. Enerjinin yüksek olduğu bu dönemde, onu doğru bir şekilde yönlendirmek senin elinde. Belki de bu enerjiyi yeni bir projeye, bir hobiye veya belki de bir seyahate de yönlendirebilirsin! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…