Sevgili Yay, bugün beklenmedik bir şekilde, spontane bir planın seni evinin sıcaklığından dışarıya çıkarabileceğini biliyor musun? Belki de hafta sonunun son saatlerini dolu dolu geçirmek ve yeni bir haftaya enerjik başlamak isteyebilirsin. İş hayatına dair yeni bir fikir, belki bir yolculuk esnasında ya da kısa bir ziyaret sırasında aklına gelebilir. Kim bilir, belki de bu yeni fikir, iş hayatında yeni bir sayfa açmana yardımcı olabilir.

Tam da bu noktada eğer bir başvuru ya da teklif üzerinde düşünüyorsan, bugün cesaretini toplamanın tam zamanı! Attığın küçük bir adım, tüm haftanın gidişatını değiştirebilir. Belki de bu, maddi konularda küçük bir risk almak anlamına geliyor. Heyecan büyük olabilir ama unutma, büyük oyunlar büyük kazançlar getirir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise enerjik bir atmosfer seni bekliyor. Bekarsan, hızla başlayan bir etkileşim seni şaşırtabilir. Ama tabii bir ilişkin varsa, birlikte yapılan en sıradan bir aktivite bile bugün sana büyük bir keyif verebilir. İster evde film izlemek, ister bir yürüyüşe çıkmak olsun, bugün her şey daha eğlenceli görünebilir. Yani şimdi aşk daha renkli ve canlı olmaya hazır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…