Sevgili Yay, bugün kozmik evrende büyük bir olay gerçekleşiyor; Satürn, cesur Koç burcuna geçiş yapıyor. Bu geçiş, yaratıcılığının daha somut ve ciddi bir şekle bürünmesine olanak sağlıyor. Kariyer hayatında yeteneklerini, somut bir projeye dönüştürme fırsatı yakalamış olabilirsin. Hobilerin artık sadece boş zamanlarını değerlendirdiğin eğlenceli aktiviteler olmaktan çıkıp iş ve kazanç kapısı haline gelebilir.

Tam da bu noktada hayalini gerçeğe dönüştürmek için risk almayı düşünmelisin. Zira bu dönemde, sadece biraz risk alarak iş hayatında zevk aldığın işlere yönelebilir ve başarı elde edebilirsin. Bugün atacağın adımlar belki yavaş olacak ama emin ol, kalıcı başarılar seni saracak. Şimdi ise sahne tamamen senin, ışıklar üzerinde. Ancak unutma ki başarılı bir oyun için senaryonun da iyi yazılmış olması şart!

Peki ya aşk? Aşk hayatına geldiğimizde ise daha olgun ve güven veren ilişkilerin peşine düşebilirsin. Kalbin hızla çarpıyor ve heyecan dorukta, değil mi? Neyse ki bugün, heyecandan düşünmekte zorlandığın anlarda Satürn devreye girecek. Böylece hem aklın hem hislerinle hareket edecek, aşka mantık karıştıracaksın. Bu durumsa, aşk hayatında daha sağlam ve kalıcı ilişkiler kurmana yardımcı olacak. Aşk senin için şimdi sıcak bir yuvanın anahtarı olacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…