Sevgili Yay, bugünlerde tempo biraz yavaşlıyor gibi hissedebilirsin! Fakat endişelenme, bu kesinlikle bir duraksama değil. Aksine, bu durum, yönünü netleştirmen için sana bir mola fırsatı sunuyor. İş hayatınla özel hayatın arasındaki dengeyi daha net görmeye başlıyorsun. Tam da bu noktada belki de evden çalıştığın bir iş düzeni kurmayı tercih edebilirsin.

Şimdi iş hayatında daha sakin kararlar alabilirsin. Kariyer hayatında ilerlemeye ve bu düzen ile kök salmaya ne dersin? Bu sayede kalıcı bir kariyer serüveni ve başarıdan başarıya ilerleyeceğin bir macera inşa edebilirsin kendine! Belki de şehirden şehre gezip istediğin yerde çalışarak daha da güçlenebilirsin. Zira bu hem maceraperest ruhunu besler hem de hırslarını destekleyerek kalıcı başarıların habercisi olur.

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelirsek, bugünlerde heyecana kapılmak ve aşktan çok tutkuyu yaşamak isteyeceksin. Bir anı bir anı tutmayan yakınlaşmalar, sadece dürtülerle hareket edilen ilişkiler gündeminde yer alacak. Aradığın bir kişi mi, yoksa aşkı bulana dek herkes mi? Bir düşün bunu... Eğer aradığın heyecan ise düzenli ilişkinde de ayrılık kapını çalabilir, bizden söylemesi. Ama bu seni pek de mutsuz hissettirmeyecek gibi. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…