Sevgili Yay, bugün Aslan burcundaki Dolunay'ın etkisi altında, hayatında yeni bir sayfa açıyor olabilirsin. Bu Dolunay, yurt dışı, eğitim, medya veya hukuki konularla ilgili beklediğin bir sonucu getirebilir. Belki de uzun zamandır beklediğin bir vize onayı, bir üniversiteden kabul mektubu, medyada yer alacak bir haber ya da hukuki bir davanın sonucu bugün seninle olabilir.

Bu yeni ayın ilk günü, yeni bir hedef belirlemen, yeni bir yolculuğa çıkman ya da cesur bir plan yapman için ideal bir zaman. Hayatını değiştirecek bir fırsat kapını çalacak. Bu fırsat, hayata bakış açını da genişletebilir ve seni heyecanlandırmayan eski fikirlerini geride bırakmanı sağlayabilir. İçindeki macera duygusu, yeniden canlanmaya hazır. Sen de ilerlemeye hazır ol!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise uzaklar birdenbire yakınlaşıyor... Belki de uzak bir şehirde yaşayan biriyle tanışacak, belki de farklı bir yaşam tarzı olan biriyle aşkı bulacaksın. Uzak mesafeler, farklı şehirler ya da farklı yaşam tarzları, aşkı daha da çekici ve heyecan verici kılabilir. Sınır tanımaman konusunda seni destekleyen Aslan Dolunayı'nın güçlü çekimine kapıl... Belki yıllar sürecek bir aşk yaşamayacak ama yaşadığın aşkla hayatın en güzel haline kavuşacaksın! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…