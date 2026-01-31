onedio
1 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

31.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yay ve yükselen Yay burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 1 Şubat Pazar günü Yay ve yükselen Yay burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 1 Şubat Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yay ve yükselen Yay burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugünkü Aslan Dolunayı'nın enerjisi altında olacaksın. Dikkat et bugünün enerjisi özellikle  kas-iskelet sisteminde ani zorlanmalara karşı daha hassas olmana neden olabilir. Bu, özellikle plansız spor aktiviteleri veya hızlı ve düşünülmemiş hareketler yaparken kendini gösterebilir. Bu tür hareketler, küçük incinmelere yol açabilir ve gününü olumsuz etkileyebilir.

Bedenini ısıtmadan yapılan her türlü aktivite bugün senin için biraz daha riskli. Bu yüzden, bugün spor salonuna gitmeyi veya evde bir egzersiz rutini yapmayı düşünüyorsan, hareketlerini dikkatli bir şekilde planlamalı ve bedenini yeterince ısıtmalısın. Kendine dikkat etmeli, bedenini ve gücünü korumalısın bu pazar günü! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

