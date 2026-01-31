onedio
1 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
31.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Koç ve yükselen Koç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 1 Şubat Pazar günü Koç ve yükselen Koç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 1 Şubat Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgil Koç, bugün Aslan burcunda parıldayan Dolunay, enerjinin tavan yapacağına işaret ediyor. Ancak dikkat! Bu enerji, kalp ritminde ve tansiyonda ani yükselmelere sebep olabilir. Dolayısıyla, bugün hızlı ve aşırı efor gerektiren aktivitelerden kaçınman senin için en iyisi olacak.

Gün boyunca farkında olmadan kasıldığını fark ettiğin çene ve omuz kasların, sinsi bir baş ağrısının habercisi olabilir. Bu nedenle, stresle başa çıkmanın yollarını bulmak ve rahatlama tekniklerini uygulamak bugün için oldukça önemli. Eğer bugün spor yapmayı planlıyorsan, kontrollü, kısa ve bilinçli hareket etmekte fayda var. Aşırıya kaçmadan, stresten arınıp bedensel anlamda güçlenmek sana iyi gelecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

