Sevgili Yay, bugün aşk hayatında biraz farklılık ve heyecan gözlemleyeceğini söyleyebiliriz. Uzaklardan gelen bir rüzgar, kalbinin kapısını çalabilir. Belki farklı bir şehirde yaşayan biri ile tanışma fırsatı bulacak, belki de hayatının aşkını, senden farklı bir yaşam tarzına sahip biri ile bulacaksın.

Uzak mesafeler, farklı kültürler, farklı şehirler ya da senden farklı bir yaşam tarzına sahip insanlar, aşkın çekiciliğini ve heyecanını daha da artırabilir. Bu durum, aşk hayatını daha da renkli ve ilginç kılabilir. Aslan Dolunayı'nın güçlü çekimi, sınırlarını aşman konusunda sana destek olabilir. Belki bu yeni aşkınız yıllarca sürecek bir ilişkiye dönüşmeyecek ama emin ol ki bu aşkla hayatının en güzel anılarına sahip olacaksın! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…