Sevgili Yay, bugün gökyüzü senin için adeta bir aşk filmi sahnesi gibi. Ay ve Jüpiter, bir araya gelerek aşk hayatını daha da kıpır kıpır hale getiriyor. Bugün, kalbindeki tutkunun ateşi biraz daha yükselecek, duyguların daha da derinleşecek. Bağlanma isteğin, belki de uzun zamandır bastırdığın bir duygu, bugün kendini daha güçlü bir şekilde hissettirecek.

Belki de bu, uzun zamandır beklediğin bir itirafın, kalbinde biriktirdiğin duyguları paylaşmanın tam zamanıdır. Kendini tamamen aşka bırak, kalbinin sana neler söylediğini dinle. Özgürlük arzusunu bir kenara bırakıp kalbinin yuva kurma ihtiyacına kulak ver. Hatta şimdi, kök salmayı ve belki de evlat sahibi olmayı düşün. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…