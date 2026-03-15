Sevgili Yay, bugün bağırsak floran ve sindirim sistemin hakkında konuşmak istiyoruz. Haftalık yoğun programın ve hızlı tempolu yaşam tarzın hemen başlıyor, değil mi? İşte buna karşılık vücudunun en hassas sistemlerinden biri olan sindirim sistemine her zamankinden daha fazla dikkat etmelisin.

Sindirim sistemini yormayacak, hafif ve sağlıklı gıdaları tercih etmeye ne dersin? Bu, hem bağırsak floranı koruyacak hem de vücudunun savunma hattını güçlendirecektir.

Bir başka önemli nokta da yemek yeme hızın. Karın bölgendeki şişkinliği azaltmak için yavaş yeme alışkanlığı edinmelisin. Son olarak, zihinsel karmaşanın sindirim sistemine yansımaması için de biraz zaman ayırmanı öneririz. Stres, de bağırsak düzenini olumsuz etkileyebilir dikkatli ol! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…