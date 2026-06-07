Sevgili Yay, bu hafta sonu İkizler burcundaki Yeni Ay ortaklıklar evinde yepyeni başlangıçlar yaparak ilişkilerinde dengeleri kurman gerektiğini fısıldıyor. İş anlaşmalarında hem kendi vizyonunu koruyup hem de karşı tarafı dinleyerek kontratlarını güvence altına alıyorsun. Uyumlu ama özgür adımlar atmak mesleki anlamda sana devasa bir saygınlık kazandırıyor.

Hafta ortasında Merkür ile Satürn karesi ev ve emlak konularındaki analitik yeteneğini arşa çıkararak seni mükemmel bir temel atıcı yapıyor. Ofisini taşımak veya aile şirketinde disiplini sağlamak gibi köklü hamlelerle şirketine kâr getiriyorsun. Bu arada köklerine yaptığın bu yatırım işini büyütme fırsatını da beraberinde getiriyor.

Peki ya aşk? Hafta başı etkili olan Venüs ve Jüpiter kavuşumu krizli durumları geride bırakarak derin bir şefkatle iyileşen kararlar almanı destekliyor. İlişkin varsa, partnerinle aranızdaki görünmez duvarları sevgi dolu kucaklaşmalarla yıkarak beraberliğinizi ruhsal boyutta sağlamlaştırıyorsunuz. Bekarsan, yüzeysel flörtleri bırakıp tamamen dönüştürücü ve sadakata değer veren tutkulu insanlara şans tanıyorsun. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…