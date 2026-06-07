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Yay Burcu right-white
8 - 14 Haziran 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
07.06.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Yay ve yükselen Yay burçları 8 Haziran - 14 Haziran haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 8 Haziran - 14 Haziran haftan nasıl geçecek? Bu hafta Yay ve yükselen Yay burçlarını neler bekliyor?

İşte, Yay ve yükselen Yay burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bu hafta sonu İkizler burcundaki Yeni Ay ortaklıklar evinde yepyeni başlangıçlar yaparak ilişkilerinde dengeleri kurman gerektiğini fısıldıyor. İş anlaşmalarında hem kendi vizyonunu koruyup hem de karşı tarafı dinleyerek kontratlarını güvence altına alıyorsun. Uyumlu ama özgür adımlar atmak mesleki anlamda sana devasa bir saygınlık kazandırıyor.

Hafta ortasında Merkür ile Satürn karesi ev ve emlak konularındaki analitik yeteneğini arşa çıkararak seni mükemmel bir temel atıcı yapıyor. Ofisini taşımak veya aile şirketinde disiplini sağlamak gibi köklü hamlelerle şirketine kâr getiriyorsun. Bu arada köklerine yaptığın bu yatırım işini büyütme fırsatını da beraberinde getiriyor. 

Peki ya aşk? Hafta başı etkili olan Venüs ve Jüpiter kavuşumu krizli durumları geride bırakarak derin bir şefkatle iyileşen kararlar almanı destekliyor. İlişkin varsa, partnerinle aranızdaki görünmez duvarları sevgi dolu kucaklaşmalarla yıkarak beraberliğinizi ruhsal boyutta sağlamlaştırıyorsunuz. Bekarsan, yüzeysel flörtleri bırakıp tamamen dönüştürücü ve sadakata değer veren tutkulu insanlara şans tanıyorsun. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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