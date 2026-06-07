Sevgili Yay, bu haftaya hafta sonu karşıt burcun İkizler'de gerçekleşen Yeni Ay'ın getirdiği taze enerjiyle başlayarak sözleşmelerde yepyeni bir sayfa açıyorsun. Ortaklık kurduğun kişilerle iletişim ağını yenileyip şartları adilce güncelleyerek hukuki durumunu tamamen güvence altına alıyorsun. Sergilediğin bu şeffaf ve yapıcı tavır, mesleki anlamda sana büyük bir saygınlık kazandırarak anlaşmazlık risklerini sıfırlıyor.

Hafta ortasında ise Merkür ile Satürn karesi köklenme arzunu arşa çıkararak seni mükemmel bir iç yönetici yapıyor. Çalışma alanındaki fiziki temelleri veya şirket içi hiyerarşiyi kusursuz bir disiplinle düzenleyerek departmanına büyük bir kâr sağlıyorsun. Sarsılmaz kurallarla inşa ettiğin bu sağlam yapı mı? İşte bu da işini büyütmeni sağlıyor. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…