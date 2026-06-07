Sevgili Yay, bu haftaya hafta başı Venüs ve Jüpiter kavuşumunun getirdiği iyileştirici enerjiyle başlayarak aşk hayatında ruhsal bir arınmaya odaklanıyorsun. Korkuları geride bırakıp teslimiyetin getirdiği şifayı hücrelerinde hissetmek duygusal beklentilerinin zirvesine yerleşiyor. Maskeleri indirme isteğin kararlarını netleştiriyor.

İlişkin varsa, partnerinle aranızdaki en derin korkuları sevgiyle paylaşıp birbirinizin yaralarını sararak beraberliğinizi yıkılmaz bir hale getiriyorsunuz. Şefkat barındıran bu psikolojik bütünleşme aşkınızı taçlandırıyor. Bekarsan, sadece eğlenmek isteyen uçarı karakterleri reddedip tamamen derinliğe ve ruhsal bağa değer veren merhametli insanlara şans tanıyorsun. Sana dönüştürücü bir güven vadeden, sezgileri güçlü bir karakter ruhunu bütünüyle dinlendirerek kalbini fethedebilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…