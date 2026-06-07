Sevgili Yay, bu hafta sonuna doğru Güneş ile Neptün üçgeni su elementinin huzur veren şifasını ev ortamına ve uyku düzenine taşıyor. Yatak odanı tütsülerle arındırmaya özen göstererek ruhsal enerjine taze bir parlaklık kazandırıyorsun. Belki de bu hafta içine bir aile dizimi terapisi randevusu da almalısın.

Hafta sonu meydana gelen Venüs'ün Aslan burcuna geçişi ise karaciğerini korumak adına tüketeceğin enginar, kereviz ve B vitamini açısından zengin doğal gıdalara yönelmenin sağlık sorunlarını önleyeceğini gösteriyor. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…