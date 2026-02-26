Bazı Bölgelerde Kar Etkisini Artırıyor: Kar Tatili Haberleri Peş Peşe Gelmeye Başladı

Trabzon’un Düzköy, Tonya, Çaykara, Maçka ve Dernekpazarı ilçelerinde tüm okullarda, Hayrat, Vakfıkebir, Arsin ve Şalpazarı ilçelerinde taşımalı eğitim yapılan okullarda, Yomra, Çarşıbaşı ve Araklı’nın yüksek kesimlerindeki bazı okullarda yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 27 Şubat Cuma günü eğitime 1 gün ara verildi.

Bingöl’de ise Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerinde yoğun kar ve kötü hava şartları nedeniyle eğitime aynı gün 1 gün ara verildi.