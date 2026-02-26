onedio
Bazı Bölgelerde Kar Etkisini Artırıyor: Kar Tatili Haberleri Peş Peşe Gelmeye Başladı

Hakan Karakoca
26.02.2026 - 22:56

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Trabzon, Bitlis, Kars, Ağrı, Malatya, Van, Tunceli, Erzurum, Sivas, Gümüşhane, Bingöl, Erzincan ve Ordu’daki il merkezi ve ilçelerde eğitime ara verildi.

İl il valiliklerden yapılan açıklama ve tatillerle ilgili detaylar haberimizde...

Gümüşhane

Gümüşhane Valiliği, meteorolojik tahminlere göre il genelinde kar yağışının aralıklarla ve yer yer yoğun devam edeceğini, sabah saatlerinde buzlanma beklendiğini açıkladı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle 27 Şubat 2026 Cuma günü il merkezi ve ilçelerdeki tüm resmi ve özel okullar ile kreşlerde eğitim-öğretime 1 gün ara verildi. Hamile, engelli, malul ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu kreş, anaokulu veya ilkokula giden kadın personel idari izinli sayılacak; sağlık, güvenlik ve 24 saat hizmet veren birimlerdeki personelin durumu ise ilgili amirlerince değerlendirilecek.

Erzincan

Erzincan Valiliği, kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 27 Şubat 2026 Cuma günü il genelinde eğitim-öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, düşük hava sıcaklıkları ve sabah saatlerinde don-buzlanma riskine dikkat çekilerek, ildeki tüm resmi ve özel okullar, Kur’an kursları ile kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüplerinde eğitime ara verildiği belirtildi. Ayrıca hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşe giden kadın personel de idari izinli sayılacak.

Ordu

Ordu Valiliği, kar yağışı nedeniyle 12 ilçede eğitime tamamen, 3 ilçede ise kısmen ara verildiğini açıkladı. 27 Şubat Cuma günü Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey’de tüm okullar tatil edildi, Altınordu, Fatsa ve Ünye’de ise eğitim kısmi olarak durduruldu. Tam tatil uygulanan ilçelerde hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş veya anasınıfına giden anneler idari izinli sayılacak.

Trabzon ve Bingöl'de de birer gün ara verildi.

Trabzon’un Düzköy, Tonya, Çaykara, Maçka ve Dernekpazarı ilçelerinde tüm okullarda, Hayrat, Vakfıkebir, Arsin ve Şalpazarı ilçelerinde taşımalı eğitim yapılan okullarda, Yomra, Çarşıbaşı ve Araklı’nın yüksek kesimlerindeki bazı okullarda yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 27 Şubat Cuma günü eğitime 1 gün ara verildi.

Bingöl’de ise Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerinde yoğun kar ve kötü hava şartları nedeniyle eğitime aynı gün 1 gün ara verildi.

Erzurum, Tunceli, Sivas, Van, Malatya, Kars, Bitlis ve Ağrı...

Erzurum’da kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Tunceli’de yoğun kar ve buzlanma nedeniyle Pülümür, Ovacık ve Nazimiye ilçelerinde tüm okullarda, Hozat’ta ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Sivas’ın Koyulhisar ve Akıncılar ilçelerinde tipi ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Van’da olumsuz hava koşulları sebebiyle okullar bir gün tatil edildi.

Malatya’nın Arapgir ve Akçadağ ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Kars’ta kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

Bitlis’te olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

Ağrı’da etkili kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün ara verildi.

Hakan Karakoca
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
