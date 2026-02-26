40 Yıl Sonra Gelen Aşk: Hatice Aslan ve Mehmet Günşiray’dan İtiraf Geldi
Usta oyuncu Mahir Günşiray ve Hatice Aslan aşklarını itiraf etti. Günşiray, katıldığı televizyon programında hem kariyerine hem de özel hayatına dair samimi açıklamalar yaptı. Yıllardır tiyatro ve sinemada önemli projelerde yer alan sanatçı bu kez duygusal bir konuyla gündeme geldi. Üniversite yıllarında aynı sınıfta okuduğu Hatice Aslan ile yollarının yeniden kesiştiğini anlattı. Aradan geçen uzun zamandan sonra başlayan yakınlaşmanın aşka dönüştüğünü söyledi. Hatice Aslan da bir başka programda Günşiray’dan aşk dolu sözlerle bahsetti. Açıklamaları kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
Mahir Günşiray, Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu Empati; Hatice Aslan da Ceyda Düvenci’nin sunduğu Bambaşka Sohbetler programına konuk oldu.
