40 Yıl Sonra Gelen Aşk: Hatice Aslan ve Mehmet Günşiray’dan İtiraf Geldi

26.02.2026 - 23:51

Usta oyuncu Mahir Günşiray ve Hatice Aslan aşklarını itiraf etti. Günşiray, katıldığı televizyon programında hem kariyerine hem de özel hayatına dair samimi açıklamalar yaptı. Yıllardır tiyatro ve sinemada önemli projelerde yer alan sanatçı bu kez duygusal bir konuyla gündeme geldi. Üniversite yıllarında aynı sınıfta okuduğu Hatice Aslan ile yollarının yeniden kesiştiğini anlattı. Aradan geçen uzun zamandan sonra başlayan yakınlaşmanın aşka dönüştüğünü söyledi. Hatice Aslan da bir başka programda Günşiray’dan aşk dolu sözlerle bahsetti. Açıklamaları kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Mahir Günşiray, Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu Empati; Hatice Aslan da Ceyda Düvenci’nin sunduğu Bambaşka Sohbetler programına konuk oldu.

Mahir Günşiray, Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu Empati; Hatice Aslan da Ceyda Düvenci’nin sunduğu Bambaşka Sohbetler programına konuk oldu.

Programlarda sanat yolculuklarına ve geçmiş deneyimlerine değinen isimler itiraflarıyla konuşuldu. Günşiray, Hatice Aslan ile üniversite yıllarında aynı sıraları paylaştıklarını anlattı ve mezuniyet sonrası uzun süre görüşmediklerini söyledi. Zaman içinde yeniden iletişim kurduklarını belirtti. Bir arkadaş grubu üzerinden tekrar bir araya geldiklerini anlattı. Günşiray, yelkenli teknesine eski okul arkadaşlarını davet ettiğini, davete de Hatice Aslan’ın katıldığını ifade etti. O buluşmanın ardından görüşmelerinin sürdüğünü dile getirdi. İlişkilerinin zamanla derinleştiğini paylaştı ve şimdi mutlu bir beraberlik yaşadıklarını söyledi.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
