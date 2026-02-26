onedio
Manifest’in Sueda’sından Radikal İmaj Değişikliği!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
26.02.2026 - 14:41

Son dönemin yükselişteki kız grubu Manifest’in üyelerinden Sueda, imaj değişikliğiyle gündemde! Uzun süredir kumral saçlarıyla görmeye alıştığımız Sueda, radikal bir karar alarak saçlarını siyaha boyattı. Daha iddialı ve keskin bir görünüme geçiş yapan ismin yeni hali sosyal medyada kısa sürede yayılırken, hayranlarından da yorum yağdı.

Son dönemin yükselişe geçen gruplarından Manifest, enerjik sahne performansları ve sosyal medyada yarattıkları etkiyle adından sıkça söz ettiriyor.

Türkiye’de son dönemde 'girl group' konseptini yeniden popülerleştiren Manifest, çıkış yaptığı günden bu yana özellikle dijital platformlardaki performansıyla dikkat çekiyor.

Yediden yetmişe birçok insanı kısa sürede etkisi altına alan grup, hem şarkıları hem de üyelerinin tarzlarıyla dikkat çekiyor. Özellikle grubun öne çıkan isimlerinden Sueda, sahnedeki özgüveni ve güçlü aurasıyla hayranlarının radarından hiç düşmüyor.

Bu kez gündem müzik değil, imaj! Uzun süredir kumral saçlarıyla görmeye alışık olduğumuz Sueda, radikal bir karar alarak imaj değiştirdi.

Saçlarını kumraldan siyaha çeviren ve yeni görünümüyle sosyal medyada paylaşım yapan Manifest grubu üyesi Sueda, kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
