Manifest’in Sueda’sından Radikal İmaj Değişikliği!
Son dönemin yükselişteki kız grubu Manifest’in üyelerinden Sueda, imaj değişikliğiyle gündemde! Uzun süredir kumral saçlarıyla görmeye alıştığımız Sueda, radikal bir karar alarak saçlarını siyaha boyattı. Daha iddialı ve keskin bir görünüme geçiş yapan ismin yeni hali sosyal medyada kısa sürede yayılırken, hayranlarından da yorum yağdı.
Son dönemin yükselişe geçen gruplarından Manifest, enerjik sahne performansları ve sosyal medyada yarattıkları etkiyle adından sıkça söz ettiriyor.
Bu kez gündem müzik değil, imaj! Uzun süredir kumral saçlarıyla görmeye alışık olduğumuz Sueda, radikal bir karar alarak imaj değiştirdi.
