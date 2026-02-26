Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy İlk Çocuklarını Kucaklarına Aldı!

Magazin dünyasının sevilen çiftlerinden Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy’dan yüzleri güldüren bir haber geldi! Yıllardır hem uyumlu evlilikleri hem de gözlerden uzak ama bir o kadar da samimi halleriyle dikkat çeken çift, hayatlarının en özel dönemine adım attı. 2015 yılında nikâh masasına oturarak mutluluğa “evet” diyen Öner ve Fersoy, şimdi ise anne-baba olmanın tarifsiz heyecanını yaşıyor.