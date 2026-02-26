onedio
Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy İlk Çocuklarını Kucaklarına Aldı!

Ecem Dalgıçoğlu
26.02.2026 - 11:47

Magazin dünyasının sevilen çiftlerinden Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy’dan yüzleri güldüren bir haber geldi! Yıllardır hem uyumlu evlilikleri hem de gözlerden uzak ama bir o kadar da samimi halleriyle dikkat çeken çift, hayatlarının en özel dönemine adım attı. 2015 yılında nikâh masasına oturarak mutluluğa “evet” diyen Öner ve Fersoy, şimdi ise anne-baba olmanın tarifsiz heyecanını yaşıyor.

Magazin dünyasının sevilen çiftlerinden Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, yıllardır süren uyumlu ve gözlerden uzak evlilikleriyle örnek gösterilen isimler arasında yer alıyor.

Set arkadaşlığıyla başlayan ilişkilerini aşka dönüştüren çift, 2015 yılında dünyaevine girmiş; o günden bu yana da hem samimi halleri hem de birbirlerine olan aşklarıyla dikkat çekmişti.

Geçtiğimiz aylarda ilk bebeklerini beklediklerini duyurarak sevenlerini sevince boğan ikili, kız bebek beklediklerini açıklamıştı. Hamilelik sürecini zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla takipçileriyle paylaşan çift, heyecanlarını gizleyememişti.

Ve beklenen an geldi! Begüm Öner ile Ceyhun Fersoy, kızları Karya’yı kucaklarına aldı.

İlk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan çift mutluluklarını 'Hayatımızın en güzel 'merhabası' Hoşgeldin kızımız Karya. Kalbimiz seni beklerken zaten çok sevmişti. Şimdi bütün dünyamız sen' ifadeleriyle paylaştı.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
