Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy İlk Çocuklarını Kucaklarına Aldı!
Magazin dünyasının sevilen çiftlerinden Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy’dan yüzleri güldüren bir haber geldi! Yıllardır hem uyumlu evlilikleri hem de gözlerden uzak ama bir o kadar da samimi halleriyle dikkat çeken çift, hayatlarının en özel dönemine adım attı. 2015 yılında nikâh masasına oturarak mutluluğa “evet” diyen Öner ve Fersoy, şimdi ise anne-baba olmanın tarifsiz heyecanını yaşıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Magazin dünyasının sevilen çiftlerinden Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, yıllardır süren uyumlu ve gözlerden uzak evlilikleriyle örnek gösterilen isimler arasında yer alıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ve beklenen an geldi! Begüm Öner ile Ceyhun Fersoy, kızları Karya’yı kucaklarına aldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın