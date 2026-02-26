Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in Nişan Fotoğrafı Yıllar Sonra Yeniden Gündem Oldu!

Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, evlilik yolunda ilk ciddi adımı Almanya’da atmıştı. O dönem ekranların sevilen yapımlarında boy gösteren çift, yoğun set temposuna kısa bir ara vererek ailelerin bir araya geldiği anlamlı bir merasim gerçekleştirmişti.

O yıllarda Ölene Kadar dizisinde “Selvi” karakterine hayat veren Fahriye Evcen ile Kara Sevda dizisinde “Kemal” rolüyle fırtınalar estiren Burak Özçivit, Almanya’ya gidebilmek için dizilerinin setinden izin almıştı.

Nişan töreninden yıllar önce paylaşılan o kareler yeniden gündem oldu.