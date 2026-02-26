Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in Nişan Fotoğrafı Yıllar Sonra Yeniden Gündem Oldu!
Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’in setlerde başlayan aşkı, yıllar içinde en gözde evliliklerden birine dönüştü. Evlilik yolunda attıkları ilk resmi adımı Almanya’da gerçekleştiren çiftin, aile arasında düzenlenen samimi nişan töreni dönemin en çok konuşulan magazin olaylarından biri olmuştu. Aradan yıllar geçmesine rağmen o güne ait kareler yeniden sosyal medyada dolaşıma girdi ve çift bir kez daha gündemin zirvesine yerleşti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye’nin en gözde çiftlerinden Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in aşkı, birlikte rol aldıkları Çalıkuşu dizisinin setinde başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yıllar önce Almanya’da aile arasında gerçekleşen nişan töreninden bir kare, sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın