Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in Nişan Fotoğrafı Yıllar Sonra Yeniden Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
26.02.2026 - 11:10

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’in setlerde başlayan aşkı, yıllar içinde en gözde evliliklerden birine dönüştü. Evlilik yolunda attıkları ilk resmi adımı Almanya’da gerçekleştiren çiftin, aile arasında düzenlenen samimi nişan töreni dönemin en çok konuşulan magazin olaylarından biri olmuştu. Aradan yıllar geçmesine rağmen o güne ait kareler yeniden sosyal medyada dolaşıma girdi ve çift bir kez daha gündemin zirvesine yerleşti.

Türkiye’nin en gözde çiftlerinden Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in aşkı, birlikte rol aldıkları Çalıkuşu dizisinin setinde başladı.

Ekrandaki uyumları kısa sürede gerçek hayata taşındı; partnerlikleri zamanla büyük bir aşka dönüştü.

Uzun süre gözlerden uzak ama sağlam adımlarla ilerleyen ilişkileri, Aralık 2016’da Burak Özçivit’in yaptığı romantik evlenme teklifiyle taçlandı. Çift, 9 Mart 2017’de Almanya’da, Fahriye Evcen’in ailesinin yaşadığı evde düzenlenen aile arasındaki merasimle nişanlandı. Samimi ve geleneksel detayların öne çıktığı törende yüzükler takıldı, kurdele kesildi ve çift ilişkilerini resmiyete döktü.

Nişanın ardından 29 Haziran 2017’de İstanbul’da, Boğaz’ın en görkemli mekanlarından Sait Halim Paşa Yalısı’nda evlendiler. Magazin dünyasının uzun süre konuştuğu o düğün, adeta bir yıldızlar geçidine dönüşmüştü.

Evlilikleri de en az aşkları kadar konuşuldu. Çift, 2019’da ilk oğulları Karan’ı, 2023’te ise ikinci oğulları Kerem’i kucaklarına alarak mutluluklarını büyüttü.

Yıllar önce Almanya’da aile arasında gerçekleşen nişan töreninden bir kare, sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi.

Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, evlilik yolunda ilk ciddi adımı Almanya’da atmıştı. O dönem ekranların sevilen yapımlarında boy gösteren çift, yoğun set temposuna kısa bir ara vererek ailelerin bir araya geldiği anlamlı bir merasim gerçekleştirmişti.

O yıllarda Ölene Kadar dizisinde “Selvi” karakterine hayat veren Fahriye Evcen ile Kara Sevda dizisinde “Kemal” rolüyle fırtınalar estiren Burak Özçivit, Almanya’ya gidebilmek için dizilerinin setinden izin almıştı.

Nişan töreninden yıllar önce paylaşılan o kareler yeniden gündem oldu.

