onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Kim Kardashian’a Benzemek İçin Estetikler Yaptıran Fenomen Hayatını Kaybetti

Kim Kardashian’a Benzemek İçin Estetikler Yaptıran Fenomen Hayatını Kaybetti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
26.02.2026 - 23:11

Estetik operasyonlarıyla adını duyuran bir sosyal medya fenomeninden acı haber geldi. Kim Kardashian’a benzemek için yaptığı müdahalelerle gündeme gelen Jordan James Parke hayatını kaybetti. “Dudak Kralı” lakabıyla bilinen 34 yaşındaki isim Londra’da ölü bulundu. Parke’nin ölümü şüpheli olarak kayıtlara geçti. Soruşturma kapsamında iki kişi gözaltına alındı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Jordan James Parke uzun süredir geçirdiği estetik işlemlerle adını duyurmuştu.

Jordan James Parke uzun süredir geçirdiği estetik işlemlerle adını duyurmuştu.

Sosyal medya paylaşımlarında Kim Kardashian’a benzemek istediğini açıkça dile getiriyordu. Bu uğurda 130 bin sterlini aşan harcamalar yaptığı biliniyordu. 34 yaşındaki fenomen Londra’daki bir rezidansta bilinçsiz halde bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri müdahale etti. Ancak Parke kurtarılamadı.

Ölüm nedeni henüz netlik kazanmadı.

Ölüm nedeni henüz netlik kazanmadı.

Yetkililer kesin sonucun otopsi sonrası açıklanacağını bildirdi. İlk incelemelerde ölüm şüpheli olarak değerlendirildi. Olayla bağlantılı olduğu düşünülen iki kişi gözaltına alındı. Soruşturma süreci devam ediyor. 

Parke daha önce estetik müdahaleleri konu alan televizyon programlarında da yer almıştı. Dudak dolguları ve yüz işlemleriyle sık sık gündeme geliyordu. “Dudak Kralı” lakabı da bu nedenle kullanılıyordu. 

Yabancı basında yer alan haberlere göre ölüm öncesinde bir işlem yapılmış olabileceği ihtimali araştırılıyor. Ancak resmi makamlar bu konuda net bir açıklama yapmadı. Olayın estetik müdahaleyle bağlantısı olup olmadığı adli tıp raporuyla netleşecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın