Kim Kardashian’a Benzemek İçin Estetikler Yaptıran Fenomen Hayatını Kaybetti

Yetkililer kesin sonucun otopsi sonrası açıklanacağını bildirdi. İlk incelemelerde ölüm şüpheli olarak değerlendirildi. Olayla bağlantılı olduğu düşünülen iki kişi gözaltına alındı. Soruşturma süreci devam ediyor.

Parke daha önce estetik müdahaleleri konu alan televizyon programlarında da yer almıştı. Dudak dolguları ve yüz işlemleriyle sık sık gündeme geliyordu. “Dudak Kralı” lakabı da bu nedenle kullanılıyordu.

Yabancı basında yer alan haberlere göre ölüm öncesinde bir işlem yapılmış olabileceği ihtimali araştırılıyor. Ancak resmi makamlar bu konuda net bir açıklama yapmadı. Olayın estetik müdahaleyle bağlantısı olup olmadığı adli tıp raporuyla netleşecek.