Kim Kardashian’a Benzemek İçin Estetikler Yaptıran Fenomen Hayatını Kaybetti
Estetik operasyonlarıyla adını duyuran bir sosyal medya fenomeninden acı haber geldi. Kim Kardashian’a benzemek için yaptığı müdahalelerle gündeme gelen Jordan James Parke hayatını kaybetti. “Dudak Kralı” lakabıyla bilinen 34 yaşındaki isim Londra’da ölü bulundu. Parke’nin ölümü şüpheli olarak kayıtlara geçti. Soruşturma kapsamında iki kişi gözaltına alındı.
Jordan James Parke uzun süredir geçirdiği estetik işlemlerle adını duyurmuştu.
Ölüm nedeni henüz netlik kazanmadı.
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
