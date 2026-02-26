Nihat Hatipoğlu'na İlginç Oruç Sorusu: "Zenginlerin Halinden Anlamak İçin Ne Yapmalıyım?"
Atv ekranlarında yayınlanan Nihat Hatipoğlu ile programında bir genç ilginç bir soru sordu. Yayına katılan genç, 'Orucun tutulma sebeplerinden birinin fakirlerin halinden anlamak olduğu söylenir. Ben yıllardır fakirlerin halinden anladığımı düşünüyorum.' diyerek Hatipoğlu'na ilginç bir soru yöneltti.
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu uzun yıllardır Atv ekranlarında program yapıyor.
Programa katılan bir genç "Zenginlerin halinden anlamak için ne yapmalıyım?" diye sordu.
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
