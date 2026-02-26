Nihat Hatipoğlu'na İlginç Oruç Sorusu: "Zenginlerin Halinden Anlamak İçin Ne Yapmalıyım?"

Söz hakkı alan genç, 'Orucun tutulma sebeplerinden birinin fakirlerin halinden anlamak olduğu söylenir. Ben yıllardır fakirlerin halinden anladığımı düşünüyorum. Ben biraz da zenginlerin halinden anlamak istiyorum. Onun için ne yapmak lazım?' diye sordu. Nihat Hatipoğlu ise, 'Allah sana daha çok versin inşallah. O kadar çok versin ki doyamayasın. Orucun hikmetlerinden biridir fakirlerin halini düşünmek.' diyerek cevap verdi.