Nihat Hatipoğlu'na İlginç Oruç Sorusu: "Zenginlerin Halinden Anlamak İçin Ne Yapmalıyım?"

Nihat Hatipoğlu'na İlginç Oruç Sorusu: "Zenginlerin Halinden Anlamak İçin Ne Yapmalıyım?"

Atv
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
26.02.2026 - 08:23

Atv ekranlarında yayınlanan Nihat Hatipoğlu ile programında bir genç ilginç bir soru sordu. Yayına katılan genç, 'Orucun tutulma sebeplerinden birinin fakirlerin halinden anlamak olduğu söylenir. Ben yıllardır fakirlerin halinden anladığımı düşünüyorum.' diyerek Hatipoğlu'na ilginç bir soru yöneltti.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu uzun yıllardır Atv ekranlarında program yapıyor.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu uzun yıllardır Atv ekranlarında program yapıyor.

Ramazan ayında hem sahurda hem iftarda program yapan Nihat Hatipoğlu, dini bilgiler vermesinin yanı sıra kendisine sorulan soruları da yanıtlıyor. Nihat Hatipoğlu'na zaman zaman ilginç sorular da yöneltiliyor.

Programa katılan bir genç "Zenginlerin halinden anlamak için ne yapmalıyım?" diye sordu.

Programa katılan bir genç "Zenginlerin halinden anlamak için ne yapmalıyım?" diye sordu.

Söz hakkı alan genç, 'Orucun tutulma sebeplerinden birinin fakirlerin halinden anlamak olduğu söylenir. Ben yıllardır fakirlerin halinden anladığımı düşünüyorum. Ben biraz da zenginlerin halinden anlamak istiyorum. Onun için ne yapmak lazım?' diye sordu. Nihat Hatipoğlu ise, 'Allah sana daha çok versin inşallah. O kadar çok versin ki doyamayasın. Orucun hikmetlerinden biridir fakirlerin halini düşünmek.' diyerek cevap verdi.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Yorum Yazın