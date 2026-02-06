Sevgili Yay, aşk hayatında son zamanlarda bir tutku fırtınası esiyor gibi görünüyor. Kalbindeki aşk ateşi, seni bir maceradan diğerine sürüklüyor. Her anını dolu dolu yaşadığın bu dönemde, aşkın tutkulu yanını keşfetmekten kendini alamıyorsun. Bir dizi heyecan verici yakınlaşma, sadece içgüdülerinle hareket ettiğin ilişkiler ve birbirini takip eden aşk maceraları, bu dönemin temel karakteristiklerini oluşturuyor.

Ancak bu dönemde kendine şu soruyu sormakta fayda var: Aradığın şey belirli bir kişi mi, yoksa aşkı bulana kadar herkesle mi denemek istiyorsun? Eğer aradığınız şey heyecan ve macera ise ama düzenli ve sakin bir ilişkin varsa, bu dönemde ayrılık rüzgarları da esebilir. Ancak, bu durum seni fazla üzmeyecek gibi görünüyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…