Sevgili Yay, bugün aşk hayatında hareketlilik yaşayacağını hissediyoruz. Belki de beklenmedik bir mesaj ya da davet, kalbinin ritmini hızlandıracak ve yüzünde bir gülümseme oluşturacak. Bu mesaj ya da davet, belki uzun zamandır hayalini kurduğun bir kişiden gelebilir veya belki de tamamen yeni ve heyecan verici birinden.

Tabii eğer bir ilişkin varsa, partnerinle birlikte yeni bir plan yapmayı da düşün deriz. Belki de spontane bir şekilde tatile çıkmak, yeni bir hobiye birlikte başlamak ya da belki de birlikte yeni bir kitap okumak iyi bir fikir olabilir. Bu dönemde kalbinin biraz heyecana, biraz da yeniliğe ihtiyacı olabilir. Öte yandan, eğer bekarsan, beklenmedik bir teklif seni şaşırtabilir. Bu teklif, belki de uzun süredir hayalini kurduğun birinden gelebilir ve uzun sürcek bir aşkın habercisi olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…