Merkür Retrosu’ndan En Çok Etkilenecek Burçlar: İletişim Krizleri Kapıda
Merkür retrosu yaklaşırken astroloji gündemi yeniden hareketlendi. 26 Şubat’ta başlayacak geri hareket süreci iletişim kazaları ve plan değişiklikleriyle anılıyor. Balık burcundaki retro, duygusal hassasiyeti artıran bir etki taşıyor. Uzmanlara göre bazı burçlar bu süreçten daha yoğun etkilenebilir. Peki gökyüzündeki bu yavaşlama döneminde hangi burçlar dikkatli olmalı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İkizler: İletişim aksadığında huzursuzluk artabilir
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başak: Düzen bozulduğunda stres seviyesi yükselebilir
Balık: Retro doğrudan bu burçta gerçekleşiyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın