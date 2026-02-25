onedio
Merkür Retrosu’ndan En Çok Etkilenecek Burçlar: İletişim Krizleri Kapıda

Gökçe Cici
25.02.2026 - 17:46

Merkür retrosu yaklaşırken astroloji gündemi yeniden hareketlendi. 26 Şubat’ta başlayacak geri hareket süreci iletişim kazaları ve plan değişiklikleriyle anılıyor. Balık burcundaki retro, duygusal hassasiyeti artıran bir etki taşıyor. Uzmanlara göre bazı burçlar bu süreçten daha yoğun etkilenebilir. Peki gökyüzündeki bu yavaşlama döneminde hangi burçlar dikkatli olmalı?

İkizler: İletişim aksadığında huzursuzluk artabilir

İkizler burcu iletişim becerileri ve sosyal yönüyle tanınıyor. Günlük hayatın büyük bölümü konuşmalar, mesajlaşmalar ve sosyal etkileşim üzerine kurulu olduğundan iletişimde yaşanacak aksaklıklar huzursuzluk yaratabilir.

Merkür retrosu sürecinde mesajların yanlış anlaşılması, planların iptal olması veya iletişim trafiğinde karışıklık yaşanması İkizler’i daha kolay strese sokabilir. Sosyal hayatın ritmi bozulduğunda sabırsızlık ve gerginlik artabilir.

Başak: Düzen bozulduğunda stres seviyesi yükselebilir

Başak burcu düzen, planlama ve kontrol duygusuyla öne çıkar. Merkür retrosu ise aksaklıklar ve beklenmedik değişikliklerle anılan bir dönem olarak görülür.

Planların değişmesi, teknolojik sorunlar veya günlük rutinin sekteye uğraması Başak burçları için zorlayıcı olabilir. Belirsizlik hissi arttığında geri çekilme isteği doğabilir ve zihinsel yorgunluk hissi güçlenebilir.

Balık: Retro doğrudan bu burçta gerçekleşiyor

Merkür retrosu Balık burcunda gerçekleştiği için en güçlü etkiyi bu burç hissedebilir. Duygusal hassasiyetin artması, kararsızlık ve içe dönüklük bu süreçte daha belirgin hale gelebilir.

Balık burçları empatik ve sezgisel yapıları nedeniyle çevresel etkileri daha yoğun hissedebilir. Bu dönemde duygusal dalgalanmalar artabilir ve iç dünyaya yönelme ihtiyacı doğabilir. Destek görmek, duyguları paylaşmak ve içsel dengeyi korumak süreci daha rahat yönetmeye yardımcı olabilir.

