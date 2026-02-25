Merkür Retrosu’ndan En Çok Etkilenecek Burçlar: İletişim Krizleri Kapıda

Merkür retrosu Balık burcunda gerçekleştiği için en güçlü etkiyi bu burç hissedebilir. Duygusal hassasiyetin artması, kararsızlık ve içe dönüklük bu süreçte daha belirgin hale gelebilir.

Balık burçları empatik ve sezgisel yapıları nedeniyle çevresel etkileri daha yoğun hissedebilir. Bu dönemde duygusal dalgalanmalar artabilir ve iç dünyaya yönelme ihtiyacı doğabilir. Destek görmek, duyguları paylaşmak ve içsel dengeyi korumak süreci daha rahat yönetmeye yardımcı olabilir.