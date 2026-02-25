Astrolog Dinçer Güner Merkür Retrosu Hakkında Uyardı: "En Zorlu Merkür Retrosu Başlıyor"

Merkür Retro iken, yeni anlaşmalar ve sözleşmeler imzalanmaz! Yeni ilişkilere başlanmaz, bir anda bitiverir. Bilgi akışında aksaklıklar yaratır. İş yerlerinde bilgisayarları çökertebilir. Evinizde dijital eşyaları anormal bir duruma sokabilir. Şimdiden her şeyinizi yedeklemenizde fayda var. Merkür Retro zamanları elinizde kalan işlerinizi tamamlayın. Retro dönem aslında toparlama, tamamlama, düzene soka sürecidir. Fakat yeni bir şeylere başlamak pek fayda getirmez.

Evlenmek, ev almak ve satmak için de uygun bir süreç değildir. Fikirleriniz değişir, koşullarınız değişir. Seyahatlerde bilet ve bavullarınıza dikkat edin. Kaybolma ve çalınma riskine karşı. Araçları ile uzun yola çıkacak olanlar ekstra dikkat etmelerinde yarar var. Araçlarınızın bakımını yaptırmayı unutmayın. Değerli eşya, evrak..vb şeyleri kargoya verirken adresi doğru yazdığınıza dikkat edin. Kaybolmasınlar! Cep telefonu sorunları, bilgisayar problemleri, elektrikli ev aletlerinde problemler, elektronikler de sıkıntılar meydana gelebilir.

Lütfen önemli imza ve anlaşmalarınızı yapmamaya gayret gösterin! 22 Marttan sonra atın imzalarınızı. Sabredin azıcık! Bu gerileme süreci aslında hayatın size dur ve düşün deme sürecidir. Plan yapın, düşünün, neler yaptınız, neler ettiniz? Sorgulama zamanı.

Eskiden biten bir şeyler yeniden başlasa bile uzun sürmez bilginiz olsun. Eski arkadaşlarla karşılaşılır, eski sevgililerden saçma sapan mesajlar gelir, eski konular gündeme gelir sürekli. Özellikle internet üzerinden alışveriş yaparken ekstra dikkatli olun arkadaşlar. İnternet dolandırıcılığı artar dikkat edin, bilmediğiniz siteler üzerinden yapmayın alış-verişlerinizi. Klavyenizin çevresine içeceklerinizi koymayın mesela, klavyenize dökülüp bozmasın.

Kime mail, sms, whatsapptan yazdığınıza dikkat edin. Hatlar karışmasın, yanlış insanlara yanlış bilgiler gitmesin. İnternet üzerinden yapacağınız alışverişlerde yanlış ürünler gelebilir. Şirket açmayın! Bekleyin 22 Marttan sonra açabilirsiniz şirketinizi. Evlenmek ve ortaklık kurmak için pek de uygun bir süreç değildir. Evlilik tarihinizi ve şirket kurma tarihini 22 Mart ve sonrasına bırakmakta yarar var.

Merkür bu sefer BALIK burcunda geri hareket edecek.

Bu dönem alacağımız kararlarda hem duygularımızın hem de dışarıdan gelen etkilere açık bir halde olacağız. Yanlış kararlar almak çok olası, bir çok şey kör noktamıza düşebilir, göremeyebiliriz. Aldığımız kararların arkasında çok duramayabiliriz, sürekli sorgulamak durumunda kalabiliriz. Özellikle duygusal meselelerde.

Dolandırılma ve kandırılma hikayelerine karşı dikkat etmek gerekir. Güvenmediğiniz etmediğiniz hiçbir sanal platformdan alış-veriş yapmayın.

Detaylara hakim olamamak, gerçeklerden uzaklaşmak, dalgınlık, çabuk unutma gibi durumlarla da sık sık karşılaşabiliriz. Verilen sözlerin tutulmasının zorlaşacağı, kararların, planların sürekli değişime uğrayacağı bir dönem.

Kime ne şekilde ne yardımı ettiğinize dikkat edin, yaptığınız yardımlar acaba gerçek yerine ulaşıyor mu ya da gerçekten ihtiyacı var mı ? Dans, müzik, sinema, resim gibi sanat kollarında eğitimlere başlamak isteyebilirsiniz ama yarım bırakabilirsiniz sonrasında.