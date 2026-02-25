onedio
Astrolog Dinçer Güner Merkür Retrosu Hakkında Uyardı: "En Zorlu Merkür Retrosu Başlıyor"

Astrolog Dinçer Güner Merkür Retrosu Hakkında Uyardı: "En Zorlu Merkür Retrosu Başlıyor"

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
25.02.2026 - 15:00

Astroloji gündeminin en çok konuşulan dönemlerinden biri yeniden kapıda. Merkür retrosu yaklaşırken iletişim kazaları ve teknolojik sorunlar yeniden gündeme geliyor. Plan yapmak isteyenler gökyüzündeki yavaşlama sürecini dikkate almaya başladı. Peki 2026 yılının ilk Merkür retrosu ne zaman başlıyor ve neleri etkiliyor? 

Gelin Astrolog Dinçer Güner'in sözleriyle bakalım.

Kaynak: Dinçer Güner / X

Merkür Retrosu Ne Zaman Başlıyor?

Merkür Retrosu Ne Zaman Başlıyor?

2026 yılının ilk Merkür retrosu 26 Şubat’ta Balık burcunda başlıyor. 20 Mart’a kadar sürecek dönem zihinsel bulanıklık, kararsızlık ve duygusal tepkilerin artmasıyla ilişkilendiriliyor. Astrolojik yorumlara göre iletişim trafiği yoğunlaşırken yanlış anlaşılmalar daha sık yaşanabiliyor.

Merkür Retrosu Ne Zaman Bitecek?

Balık burcundaki geri hareket 20 Mart 2026 tarihinde sona erecek. Bu tarihten sonra iletişim akışının hızlanması, karar verme süreçlerinin netleşmesi ve teknolojik aksaklıkların azalması bekleniyor.

Dinçer Güner: "En zorlu Merkür retrosu başlıyor"

Dinçer Güner: "En zorlu Merkür retrosu başlıyor"

Astrolog Dinçer Güner yeni süreci şu sözlerle duyurdu: 

“Yeni bir Merkür Retrosu süreci başlıyor. Bu sefer BALIK burcunda geri hareket etmeye başlayacak. 24 Şubat ile 22 Mart arasında. Merkür bu defa BALIK burcunda geri hareket edeceğinden dolayı ekstra önem kazanmakta. Zira Merkür balık burcunda zararlı konumda hem de geri harekette, çifte zararlı çalışması söz konusu. Peki bu dönemde bizleri neler bekliyor, nelere dikkat etmeliyiz bunlara göz atalım.

Bir gezegen geri gitmeye başladığı dönemlerde, gücü düşer, zayıflar ve temsil ettiği konularla ilgili bir takım aksaklıklar-arızalar-problemler meydana getirir. Merkür ise her türlü yazılı- sözlü–görsel iletişimi, seyahatleri, imzalı her türlü işi, elektronik ve haberleşme araçlarını, karar vermeyi, düşünme mekanizmamız sembolize eder 22 Marta kadar da Merkür geri (Retro) hareket edecek”

'Her türlü iletişimde aksaklılar ve sorunlar yaratır. Hayatınıza uzun süre kalıcı olmayacak geçici kişileri, olayları ve konuları katar. Bu yüzden Merkür Retro döneminde hayatınıza yeni katılan kişiler çok uzun hayatınızda kalamayabilir. Para hesaplarında yanlışlıklar çıkartabilir, bu yüzden hesaplamalarınızı 2-3 defa kontrol ederek yapmanızda fayda var. Elektronik aletlerinizi bozar, sizi sinir eder.'

Dinçer Güner'in uyarılarının devamına aşağıdan ulaşabilirsiniz 👇🏻

Dinçer Güner'in uyarılarının devamına aşağıdan ulaşabilirsiniz 👇🏻

Merkür Retro iken, yeni anlaşmalar ve sözleşmeler imzalanmaz! Yeni ilişkilere başlanmaz, bir anda bitiverir. Bilgi akışında aksaklıklar yaratır.  İş yerlerinde bilgisayarları çökertebilir. Evinizde dijital eşyaları anormal bir duruma sokabilir. Şimdiden her şeyinizi yedeklemenizde fayda var. Merkür Retro zamanları elinizde kalan işlerinizi tamamlayın. Retro dönem aslında toparlama, tamamlama, düzene soka sürecidir. Fakat yeni bir şeylere başlamak pek fayda getirmez.

Evlenmek, ev almak ve satmak için de uygun bir süreç değildir. Fikirleriniz değişir, koşullarınız değişir. Seyahatlerde bilet ve bavullarınıza dikkat edin. Kaybolma ve çalınma riskine karşı. Araçları ile uzun yola çıkacak olanlar ekstra dikkat etmelerinde yarar var. Araçlarınızın bakımını yaptırmayı unutmayın. Değerli eşya, evrak..vb şeyleri kargoya verirken adresi doğru yazdığınıza dikkat edin. Kaybolmasınlar! Cep telefonu sorunları, bilgisayar problemleri, elektrikli ev aletlerinde problemler, elektronikler de sıkıntılar meydana gelebilir.

Lütfen önemli imza ve anlaşmalarınızı yapmamaya gayret gösterin! 22 Marttan sonra atın imzalarınızı. Sabredin azıcık! Bu gerileme süreci aslında hayatın size dur ve düşün deme sürecidir. Plan yapın, düşünün, neler yaptınız, neler ettiniz? Sorgulama zamanı.

Eskiden biten bir şeyler yeniden başlasa bile uzun sürmez bilginiz olsun. Eski arkadaşlarla karşılaşılır, eski sevgililerden saçma sapan mesajlar gelir, eski konular gündeme gelir sürekli. Özellikle internet üzerinden alışveriş yaparken ekstra dikkatli olun arkadaşlar. İnternet dolandırıcılığı artar dikkat edin, bilmediğiniz siteler üzerinden yapmayın alış-verişlerinizi. Klavyenizin çevresine içeceklerinizi koymayın mesela, klavyenize dökülüp bozmasın. 

Kime mail, sms, whatsapptan yazdığınıza dikkat edin. Hatlar karışmasın, yanlış insanlara yanlış bilgiler gitmesin. İnternet üzerinden yapacağınız alışverişlerde yanlış ürünler gelebilir. Şirket açmayın! Bekleyin 22 Marttan sonra açabilirsiniz şirketinizi. Evlenmek ve ortaklık kurmak için pek de uygun bir süreç değildir. Evlilik tarihinizi ve şirket kurma tarihini 22 Mart ve sonrasına bırakmakta yarar var.

Merkür bu sefer BALIK burcunda geri hareket edecek.

Bu dönem alacağımız kararlarda hem duygularımızın hem de dışarıdan gelen etkilere açık bir halde olacağız. Yanlış kararlar almak çok olası, bir çok şey kör noktamıza düşebilir, göremeyebiliriz. Aldığımız kararların arkasında çok duramayabiliriz, sürekli sorgulamak durumunda kalabiliriz. Özellikle duygusal meselelerde.

Dolandırılma ve kandırılma hikayelerine karşı dikkat etmek gerekir. Güvenmediğiniz etmediğiniz hiçbir sanal platformdan alış-veriş yapmayın.

Detaylara hakim olamamak, gerçeklerden uzaklaşmak, dalgınlık, çabuk unutma gibi durumlarla da sık sık karşılaşabiliriz. Verilen sözlerin tutulmasının zorlaşacağı, kararların, planların sürekli değişime uğrayacağı bir dönem.

Kime ne şekilde ne yardımı ettiğinize dikkat edin, yaptığınız yardımlar acaba gerçek yerine ulaşıyor mu ya da gerçekten ihtiyacı var mı ? Dans, müzik, sinema, resim gibi sanat kollarında eğitimlere başlamak isteyebilirsiniz ama yarım bırakabilirsiniz sonrasında.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
