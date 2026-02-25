onedio
Altın ve Sedef İşlemeli 500 Bin TL'lik iPhone Üretildi! Dünyada Sadece 1 Adet Var

Altın ve Sedef İşlemeli 500 Bin TL'lik iPhone Üretildi! Dünyada Sadece 1 Adet Var

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
25.02.2026 - 13:06

Lüks teknoloji ürünleri söz konusu olduğunda sınırların ne kadar zorlanabildiğini görmek şaşırtıcı olabiliyor. Özellikle özel üretim telefonlar, teknolojiyle zanaatkarlığı aynı potada eritiyor. Dubai merkezli Caviar, bu anlayışı yeniden gündeme taşıyan yeni bir model tanıttı. Sadece tek adet üretilen özel iPhone Air, tasarımı ve fiyatıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Üstelik fiyat etiketi neredeyse küçük bir servete eşdeğer.

Art Nouveau esintileri taşıyan tasarım, adeta sanat eseri hissi veriyor

Art Nouveau esintileri taşıyan tasarım, adeta sanat eseri hissi veriyor

Caviar tarafından özelleştirilen iPhone Air modelinin tasarım dili Art Nouveau akımından ilham alıyor. Ünlü sanatçı Alphonse Mucha’nın dekoratif çizgilerini anımsatan detaylar, cihazı sıradan bir teknoloji ürününden çıkarıp koleksiyonluk bir objeye dönüştürüyor.

Arka panelde nötr tonlarda premium dana derisi kullanılırken sedef kakmalar ve 24 ayar altın süslemeler dikkat çekiyor. İnce işlenmiş gravürler ve elde tamamlanan detaylar, her noktada zanaatkar dokunuşunu hissettiriyor.

El işçiliği ve nadirlik faktörü fiyatı uçuran en önemli unsurlar arasında

El işçiliği ve nadirlik faktörü fiyatı uçuran en önemli unsurlar arasında

Caviar, her parçanın tek tek elde monte edildiğini ve kusursuz işçilik sağlamak için titiz bir süreç izlendiğini belirtiyor. Ama asıl fark yaratan nokta üretim adedi.

Dünya üzerinde yalnızca tek örneği bulunan modelin fiyatı 11 bin dolar seviyesinde. yaklaşık yarım milyon TL’yi aşan bu etiket, cihazı teknoloji meraklılarından çok koleksiyonerlerin radarına sokuyor.

Marka için lüks segment yeni sayılmaz. Yıllardır akıllı telefonları değerli metaller ve nadir materyallerle yeniden yorumlayan Caviar, geniş kitlelerden ziyade üst gelir grubuna hitap ediyor.

İç donanım aynı kalıyor, lüks dokunuş tamamen dış tasarıma odaklanıyor

İç donanım aynı kalıyor, lüks dokunuş tamamen dış tasarıma odaklanıyor

Altın ve sedef detaylara rağmen cihazın teknik özellikleri standart iPhone Air ile aynı. 6.5 inç Super Retina XDR OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı ve A19 işlemci performans tarafını oluşturuyor.

12 GB RAM, 48 MP kamera ve 3.149 mAh batarya kapasitesi donanım paketini tamamlıyor. Model, 1 TB depolama alanıyla geliyor. Yani ödenen yüksek bedel performans artışı için değil; eşsizlik, işçilik ve prestij için.

