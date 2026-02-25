Altın ve Sedef İşlemeli 500 Bin TL'lik iPhone Üretildi! Dünyada Sadece 1 Adet Var

Caviar, her parçanın tek tek elde monte edildiğini ve kusursuz işçilik sağlamak için titiz bir süreç izlendiğini belirtiyor. Ama asıl fark yaratan nokta üretim adedi.

Dünya üzerinde yalnızca tek örneği bulunan modelin fiyatı 11 bin dolar seviyesinde. yaklaşık yarım milyon TL’yi aşan bu etiket, cihazı teknoloji meraklılarından çok koleksiyonerlerin radarına sokuyor.

Marka için lüks segment yeni sayılmaz. Yıllardır akıllı telefonları değerli metaller ve nadir materyallerle yeniden yorumlayan Caviar, geniş kitlelerden ziyade üst gelir grubuna hitap ediyor.