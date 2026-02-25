Altın ve Sedef İşlemeli 500 Bin TL'lik iPhone Üretildi! Dünyada Sadece 1 Adet Var
Lüks teknoloji ürünleri söz konusu olduğunda sınırların ne kadar zorlanabildiğini görmek şaşırtıcı olabiliyor. Özellikle özel üretim telefonlar, teknolojiyle zanaatkarlığı aynı potada eritiyor. Dubai merkezli Caviar, bu anlayışı yeniden gündeme taşıyan yeni bir model tanıttı. Sadece tek adet üretilen özel iPhone Air, tasarımı ve fiyatıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Üstelik fiyat etiketi neredeyse küçük bir servete eşdeğer.
Art Nouveau esintileri taşıyan tasarım, adeta sanat eseri hissi veriyor
El işçiliği ve nadirlik faktörü fiyatı uçuran en önemli unsurlar arasında
İç donanım aynı kalıyor, lüks dokunuş tamamen dış tasarıma odaklanıyor
