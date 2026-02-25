Sahra Çölü’nde 'Ejderha'ya Benzeyen 95 Milyon Yıllık Fosil Keşfedildi

Chicago Üniversitesi’nden paleontolog Paul Sereno liderliğindeki ekip, Nijer sınırları içindeki Sahra bölgesinde yürütülen kazılar sırasında dev bir kafatasına ulaştı. Yetişkin insan boyutlarına yaklaşan kafatası; uzun burun yapısı, sivri dişleri ve gözlerin üzerinde yükselen kıvrımlı boynuz benzeri çıkıntısıyla dikkat çekiyor. Başın arka kısmındaki dikenimsi uzantılar da fosile sıra dışı bir görünüm kazandırıyor.

Keşfedilen tür 'Spinosaurus mirabilis' olarak adlandırıldı. Anlamı ise 'şaşırtıcı dikenli kertenkele'. Araştırmacılar, görünümün halk arasında ejderha benzetmelerine yol açmasının şaşırtıcı olmadığını söylüyor. Sosyal medyada paylaşılan rekonstrüksiyon görselleri sonrası pek çok kullanıcı fosili doğrudan ejderha kafasına benzetti.