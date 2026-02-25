onedio
Sahra Çölü’nde 'Ejderha'ya Benzeyen 95 Milyon Yıllık Fosil Keşfedildi

Gökçe Cici
25.02.2026 - 11:10

Sahra Çölü’nün ortasında yapılan yeni keşif, bilim dünyasında büyük heyecan yarattı. Araştırmacılar, görünümü ejderhayı andıran dev bir kafatasına ulaştı. Fosilin yaklaşık 95 milyon yıl öncesine ait olduğu belirlendi. Keskin dişleri ve göz üstündeki boynuz benzeri çıkıntı dikkat çekiyor. Keşif sonrası sosyal medyada 'ejderha kafası' yorumları hızla yayılmaya başladı.

Ejderhayı andıran kafatası, bilim insanlarını bile şaşırttı

Chicago Üniversitesi’nden paleontolog Paul Sereno liderliğindeki ekip, Nijer sınırları içindeki Sahra bölgesinde yürütülen kazılar sırasında dev bir kafatasına ulaştı. Yetişkin insan boyutlarına yaklaşan kafatası; uzun burun yapısı, sivri dişleri ve gözlerin üzerinde yükselen kıvrımlı boynuz benzeri çıkıntısıyla dikkat çekiyor. Başın arka kısmındaki dikenimsi uzantılar da fosile sıra dışı bir görünüm kazandırıyor.

Keşfedilen tür 'Spinosaurus mirabilis' olarak adlandırıldı. Anlamı ise 'şaşırtıcı dikenli kertenkele'. Araştırmacılar, görünümün halk arasında ejderha benzetmelerine yol açmasının şaşırtıcı olmadığını söylüyor. Sosyal medyada paylaşılan rekonstrüksiyon görselleri sonrası pek çok kullanıcı fosili doğrudan ejderha kafasına benzetti.

95 milyon yıl önce yaşayan dev avcı, nehir kıyılarında dolaşıyordu

Araştırmacılara göre Spinosaurus mirabilis yaklaşık 12 metre uzunluğa ulaşıyor ve 4,5 ila 6 ton ağırlığında olabiliyordu. Balıkla beslenen dev yırtıcı, birbirine geçen diş yapısı sayesinde kaygan avları kolayca yakalayabiliyordu. Alt çenedeki dişlerin üst çene dişleri arasına kilitlenmesi, adeta ölümcül bir kapan mekanizması oluşturuyordu.

Fosilin bulunduğu bölge, geçmişte deniz kıyısından yüzlerce kilometre içeride yer alan nehirlerle bölünmüş ormanlık bir habitatı işaret ediyor. Bu durum, türün tamamen sucul yaşamadığını; sığ sularda avlanıp nehir kıyılarında dolaşan dev bir “cehennem balıkçılı” gibi davrandığını düşündürüyor.

Keşif süreci 2019 yılında kumlar arasından çıkarılan kılıç biçimli dev kemikle başladı

İlk anda neye ait olduğu anlaşılamayan parça, sonraki keşiflerde bulunan yeni kemiklerle anlam kazandı. Araştırma ekibi, güneş enerjisiyle çalışan ekipmanlar kullanarak çölün ortasında 3D dijital kafatası modeli oluşturdu ve yeni türün varlığını doğruladı.

Bölgeye ulaşım da başlı başına maceraydı. Yerel bir Tuareg rehberin motosikletiyle gün boyu süren yolculuk sonunda ekip, dev fosil alanına ulaştı. Chicago’daki laboratuvara taşınan kalıntılar CT taramalarıyla incelendi ve paleo-sanatçılar tarafından ayrıntılı rekonstrüksiyonlar hazırlandı. Mart ayında Chicago Children’s Museum’da sergilenecek modeller sayesinde ziyaretçiler, Sahra’da dolaşan bu sıra dışı devle yakından tanışabilecek.

