Sahra Çölü’nde 'Ejderha'ya Benzeyen 95 Milyon Yıllık Fosil Keşfedildi
Sahra Çölü’nün ortasında yapılan yeni keşif, bilim dünyasında büyük heyecan yarattı. Araştırmacılar, görünümü ejderhayı andıran dev bir kafatasına ulaştı. Fosilin yaklaşık 95 milyon yıl öncesine ait olduğu belirlendi. Keskin dişleri ve göz üstündeki boynuz benzeri çıkıntı dikkat çekiyor. Keşif sonrası sosyal medyada 'ejderha kafası' yorumları hızla yayılmaya başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ejderhayı andıran kafatası, bilim insanlarını bile şaşırttı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
95 milyon yıl önce yaşayan dev avcı, nehir kıyılarında dolaşıyordu
Keşif süreci 2019 yılında kumlar arasından çıkarılan kılıç biçimli dev kemikle başladı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın