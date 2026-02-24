onedio
Anne Hayvanlar Yavrularını Neden Terk Eder?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
24.02.2026 - 12:20

Geçtiğimiz günlerde annesi tarafından reddedilen Japon makak yavrusu Punch’ın görüntüleri milyonlarca insanın içini burktu. Sarıldığı peluş oyuncakla teselli araması kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Görüntüler duygusal tepki yarattı ve doğada annelerin yavrularını neden terk ettiği sorusunu da yeniden tartışmaya açtı.

Anne reddi düşündüğümüz kadar yaygın değil ancak belirli koşullar altında görülebiliyor.

Japonya’daki Ichikawa Hayvanat Bahçesi’nde doğan Punch’ın annesi ilk kez doğum yapan genç bir dişiydi. Primatologlara göre deneyimsizlik, anne-yavru bağının kurulmasını zorlaştırabiliyor. İlk doğumunu yapan dişiler bazen yavru bakımını nasıl sürdüreceğini bilemeyebiliyor.

Uzmanlar ayrıca Punch’ın aşırı sıcakların yaşandığı bir dönemde doğduğunu belirtiyor. Yüksek stres altındaki çevresel koşullar, annenin kendi sağlığını ve gelecekteki üreme şansını korumayı öncelik haline getirmesine yol açabiliyor. Böyle durumlarda yavru bakımını sürdürmek riskli görülebiliyor.

Sosyal hiyerarşi ve grup dinamikleri yavrunun kabul edilmesinde kritik rol oynuyor.

Japon makakları katı ana soyuna dayalı hiyerarşik düzenle yaşar. Yüksek statülü aileler baskın konumdayken alt sıradakiler daha fazla saldırgan davranışa maruz kalabilir. Punch’ın diğer maymunlar tarafından kovalanması ya da itilmesi dışarıdan zorbalık gibi görünse de uzmanlara göre bu, grup içi normal sosyal etkileşimlerden biri.

Anne desteği olmadan büyüyen yavrular, baskın bireylere nasıl boyun eğeceğini öğrenmekte zorlanabilir. Uzmanlara göre bu durum yetişkinlikte gruba uyum sağlama sürecini zorlaştırabilir. Yani anneden yoksun büyüme yalnızca duygusal değil, sosyal gelişim açısından da belirleyici olabilir.

Doğada yavru terk etme davranışı çoğu zaman hayatta kalma stratejisi olarak ortaya çıkar.

Memelilerde gebelik ve bakım süreci dişiler için yüksek enerji maliyeti yaratır. Besin kaynakları sınırlıysa tüm yavrulara eşit bakım vermek anne ve yavruların tamamı için risk oluşturabilir. Evrimsel süreç, bazı durumlarda annenin en zayıf yavruyu terk ederek diğerlerinin hayatta kalma şansını artırmasını avantajlı hale getirmiştir.

Benzer davranışlar farklı türlerde de gözlenir. Merinos koyunlarında ikiz doğum sonrası ikinci yavrunun terk edilmesi bilinen örneklerden biridir. Düşük proteinli otlak koşullarına uyum sağlayan bu davranış, annenin hayatta kalma ve güçlü yavru yetiştirme şansını artıran evrimsel yanıt olarak değerlendirilir.

Punch’ın peluş oyuncağa sarılması ise uzmanlara göre bağlanma ihtiyacının doğal sonucu. Yeni doğan makak yavruları annelerine tutunarak güven duygusu geliştirir. Tutanacak canlı temas olmadığında, oyuncak benzeri nesneler geçici bağlanma figürü işlevi görebilir.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
