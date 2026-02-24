Anne Hayvanlar Yavrularını Neden Terk Eder?

Japon makakları katı ana soyuna dayalı hiyerarşik düzenle yaşar. Yüksek statülü aileler baskın konumdayken alt sıradakiler daha fazla saldırgan davranışa maruz kalabilir. Punch’ın diğer maymunlar tarafından kovalanması ya da itilmesi dışarıdan zorbalık gibi görünse de uzmanlara göre bu, grup içi normal sosyal etkileşimlerden biri.

Anne desteği olmadan büyüyen yavrular, baskın bireylere nasıl boyun eğeceğini öğrenmekte zorlanabilir. Uzmanlara göre bu durum yetişkinlikte gruba uyum sağlama sürecini zorlaştırabilir. Yani anneden yoksun büyüme yalnızca duygusal değil, sosyal gelişim açısından da belirleyici olabilir.