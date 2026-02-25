Telefonunuzu Neden Kılıfıyla Şarj Etmemelisiniz?

Batarya performansı zamanla düşer; teknoloji yapısı gereği tamamen önlemek mümkün değildir. Yine de doğru kullanım alışkanlıkları ile yıpranma süreci yavaşlatılabilir. Telefonu gece boyunca prizde bırakmamak ve şarj seviyesini mümkün olduğunca orta aralıkta tutmak önerilen yöntemler arasında yer alır.

Birçok üretici ideal şarj seviyesinin yüzde 30 ile 70 aralığında kalması olduğunu belirtiyor. Bazı cihazlarda bulunan optimize şarj özellikleri de pilin yüzde 80 seviyesinde durmasını sağlayarak aşırı yüklenmeyi önler.