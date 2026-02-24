Halıdaki Lekeleri 10 Dakika İçinde Yok Eden Temizlik Hilesi

Halı temizliğinde ilk adım lekenin yayılmasını engellemek. Katı kalıntılar ya da sıvı fazlalık dikkatlice alınmalı ve silme yerine tampon hareketleri uygulanmalı. Ovalama hareketi lekenin liflerin derinine işlemesine ve daha geniş alana yayılmasına neden oluyor.

Temiz bir bez ya da kağıt havlu yardımıyla dıştan içe doğru bastırarak emdirme işlemi sürdürülmeli. Bez artık renk almıyorsa fazla kir uzaklaştırılmış demektir. Özellikle çamur lekelerinde yüzeyin kurumasını beklemek ve ardından süpürmek liflerin zarar görmesini önlüyor.