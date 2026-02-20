Zamanın Yuttuğu Şehirler: Hala Ziyaret Edilebilen 6 Terk Edilmiş Yer

Nagasaki açıklarında yer alan Hashima Adası, bir zamanlar kömür madenciliğinin merkezlerinden biriydi. Yoğun nüfuslu işçi yerleşimi, madenin kapanmasıyla 1974’te tamamen boşaltıldı. Yüksek beton bloklar ve dar sokaklar, terk edildiği günkü düzenini hâlâ koruyor.

Ada aynı zamanda savaş döneminde zorla çalıştırılan Koreli ve Çinli işçilerin hatıralarını da taşıyor. Günümüzde tekne turlarıyla ziyaret edilebilen ada, hem sanayi tarihine hem de insan emeğinin karanlık sayfalarına tanıklık eden etkileyici bir açık hava arşivi gibi.

Craco, İtalya: Heyelanların yuttuğu taş şehir

Basilicata tepelerinde yükselen Craco, kökleri Antik Yunan yerleşimlerine kadar uzanan eski bir kasaba. Yüzyıllar boyunca salgınlar, savaşlar ve ekonomik zorluklarla mücadele etti.

20. yüzyılda artan heyelanlar, 1972’deki sel ve 1980 depremi sonrası kasaba tamamen boşaltıldı. Günümüzde rehberli turlarla gezilebilen taş sokaklar ve çökmüş kuleler, ziyaretçilere zamanın donduğu hissini yaşatıyor.