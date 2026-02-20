onedio
Zamanın Yuttuğu Şehirler: Hala Ziyaret Edilebilen 6 Terk Edilmiş Yer

Gökçe Cici
20.02.2026 - 14:07

Terk edilmiş yapılar çoğu insan için ürkütücü görünür. Oysa kimileri için bu mekanlar geçmişle kurulan sessiz bir bağ anlamına gelir. Doğa yavaşça geri dönerken insan izleri solmaya başlar. Tam da bu yüzden terk edilmiş yerler, sıradan turistik rotalardan çok daha güçlü bir deneyim sunar.

Merak uyandıran tarafı şu ki bazıları hala ziyaret edilebiliyor.

Hashima Adası, Japonya: Endüstriyel geçmişin betonlaşmış hayaleti

Nagasaki açıklarında yer alan Hashima Adası, bir zamanlar kömür madenciliğinin merkezlerinden biriydi. Yoğun nüfuslu işçi yerleşimi, madenin kapanmasıyla 1974’te tamamen boşaltıldı. Yüksek beton bloklar ve dar sokaklar, terk edildiği günkü düzenini hâlâ koruyor.

Ada aynı zamanda savaş döneminde zorla çalıştırılan Koreli ve Çinli işçilerin hatıralarını da taşıyor. Günümüzde tekne turlarıyla ziyaret edilebilen ada, hem sanayi tarihine hem de insan emeğinin karanlık sayfalarına tanıklık eden etkileyici bir açık hava arşivi gibi.

Craco, İtalya: Heyelanların yuttuğu taş şehir

Basilicata tepelerinde yükselen Craco, kökleri Antik Yunan yerleşimlerine kadar uzanan eski bir kasaba. Yüzyıllar boyunca salgınlar, savaşlar ve ekonomik zorluklarla mücadele etti.

20. yüzyılda artan heyelanlar, 1972’deki sel ve 1980 depremi sonrası kasaba tamamen boşaltıldı. Günümüzde rehberli turlarla gezilebilen taş sokaklar ve çökmüş kuleler, ziyaretçilere zamanın donduğu hissini yaşatıyor.

Spinalonga Adası, Yunanistan: Gözyaşlarından direnişe uzanan hikaye

Girit açıklarındaki Spinalonga, 16. yüzyılda Venedikliler tarafından inşa edilen kale olarak başladı. 1904’te cüzzam kolonisi haline getirildi ve toplumdan dışlanan insanlar burada yaşamaya zorlandı.

1930’larda ada sakinleri daha iyi yaşam koşulları için mücadele etti; okullar, kafeler ve sosyal alanlar kuruldu. Hastalığın tedavisinin bulunmasıyla 1957’de boşaltılan ada, bugün ziyaretçilere yalnızlık, dayanışma ve insan direncine dair güçlü hikayeler sunuyor.

Houtouwan Köyü, Çin: Doğanın geri aldığı yeşil masal

Shengshan Adası’nda yer alan Houtouwan, 1990’lara kadar aktif bir balıkçı köyüydü. Ulaşım zorlukları ve izolasyon nedeniyle halk bölgeyi terk etti.

Bugün evler sarmaşıklar ve yosunlarla kaplanmış durumda. Yeşilin tonlarıyla sarılan yapılar, masalsı bir atmosfer yaratıyor. Rehber eşliğinde gezilebilen köy, doğanın insan yapıları üzerindeki sabırlı hakimiyetini gözler önüne seriyor.

Bannerman Kalesi, ABD: Silah tüccarının yarım kalan hayali

Hudson Nehri üzerindeki Pollepel Adası’nda yükselen Bannerman Kalesi, İskoç tüccar Francis Bannerman VI tarafından askeri ekipman deposu olarak inşa ettirildi. 1900’lerin başında başlayan inşaat, sahibinin ölümünden sonra yarım kaldı.

1920’de meydana gelen mühimmat patlaması yapıya ağır hasar verdi. Günümüzde Bannerman Castle Trust tarafından korunan kalıntılar, Beacon kentinden kalkan yürüyüş turlarıyla ziyaret edilebiliyor.

Oradour-sur-Glane, Fransa: Sessizliğin koruduğu trajedi

Fransa’nın Oradour-sur-Glane kasabası, 1944’te Nazi birliklerinin 642 sivili katlettiği trajediyle tarihe geçti. Kasaba yakıldı ve harabeye dönüştürüldü.

Fransız hükümeti, olayın unutulmaması için yerleşimi olduğu gibi koruma kararı aldı. Bugün ziyaretçiler, yanmış evler ve paslanmış araçlar arasında dolaşarak tarihin en karanlık sayfalarından biriyle yüzleşiyor. Yer altındaki müze ise yaşananların belgelerini sunarak hafızayı canlı tutuyor.

