186 Yıldır Pili Bitmeyen Alet! Sırrı Hala Çözülemedi
Telefon şarjı gün ortasında tükenirken Oxford’daki küçük bir zil neredeyse iki asırdır susmuyor. 1840 yılında kurulan düzenek, hala çalışmayı sürdürüyor. Üstelik enerji kaynağı açılıp incelenemediği için tam olarak neyle çalıştığı bilinmiyor. Sessiz sayılabilecek bir titreşimle hareket eden sistem, bilim tarihinin en uzun soluklu deneylerinden kabul ediliyor.
Oxford’un kalbinde duran ve 1840’tan beri çalışan gizemli düzenek...
Zilin çalışmasını sağlayan enerji kaynağı "dry pile" adı verilen erken dönem pil teknolojisine dayanıyor.
Araştırmacılar sistemin sonsuza kadar sürmeyeceğini düşünüyor.
