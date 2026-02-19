186 Yıldır Pili Bitmeyen Alet! Sırrı Hala Çözülemedi

Üst üste dizilmiş metal diskler, kimyasal reaksiyon sayesinde çok düşük akım üretiyor. Düşük güç tüketimi sayesinde enerji kaybı son derece sınırlı kalıyor; sistem yalnızca nano amper seviyesinde akım kullanıyor.

Bilim insanlarına göre dayanıklılığın nedeni düşük enerji ihtiyacı ve hava direnci dışında kayıp yaşanmaması. Tokmak iki zili temas ettikçe yük transferi gerçekleşiyor ve hareket sürüyor. Dış kaplamanın sülfür içerdiği düşünülüyor; iç bileşenler tam olarak bilinmiyor. Zamboni tarafından geliştirilen erken pil tasarımlarına benzediği tahmin ediliyor.

Piller açılırsa deney sona erecek. Bu yüzden iç yapıyı doğrulamak yerine gözlem sürdürülüyor. Gizem tam olarak burada yatıyor.