186 Yıldır Pili Bitmeyen Alet! Sırrı Hala Çözülemedi

Gökçe Cici
19.02.2026 - 11:14

Telefon şarjı gün ortasında tükenirken Oxford’daki küçük bir zil neredeyse iki asırdır susmuyor. 1840 yılında kurulan düzenek, hala çalışmayı sürdürüyor. Üstelik enerji kaynağı açılıp incelenemediği için tam olarak neyle çalıştığı bilinmiyor. Sessiz sayılabilecek bir titreşimle hareket eden sistem, bilim tarihinin en uzun soluklu deneylerinden kabul ediliyor.

Oxford’un kalbinde duran ve 1840’tan beri çalışan gizemli düzenek...

Oxford Üniversitesi Clarendon Laboratuvarı girişinde cam koruma içinde duran zil, 1840 yılında fizik profesörü Robert Walker tarafından kuruldu. Cihaz, Londralı enstrüman üreticileri Watkin & Hill imzası taşıyor. Günümüzde 'Oxford Electric Bell' ya da 'Clarendon Dry Pile' adıyla biliniyor.

Düzenek iki metal zil ve ortalarında sürekli salınan küçük bir tokmaktan oluşuyor. Tokmak her iki zili sırayla temas ederek elektrik yükü alıp veriyor ve hareket hiç durmadan devam ediyor. Ses neredeyse duyulmuyor; hareket gözle izlenebiliyor. Oxford verilerine göre tokmak bugüne kadar yaklaşık 10 milyar kez salındı.

Zilin çalışmasını sağlayan enerji kaynağı "dry pile" adı verilen erken dönem pil teknolojisine dayanıyor.

Üst üste dizilmiş metal diskler, kimyasal reaksiyon sayesinde çok düşük akım üretiyor. Düşük güç tüketimi sayesinde enerji kaybı son derece sınırlı kalıyor; sistem yalnızca nano amper seviyesinde akım kullanıyor.

Bilim insanlarına göre dayanıklılığın nedeni düşük enerji ihtiyacı ve hava direnci dışında kayıp yaşanmaması. Tokmak iki zili temas ettikçe yük transferi gerçekleşiyor ve hareket sürüyor. Dış kaplamanın sülfür içerdiği düşünülüyor; iç bileşenler tam olarak bilinmiyor. Zamboni tarafından geliştirilen erken pil tasarımlarına benzediği tahmin ediliyor.

Piller açılırsa deney sona erecek. Bu yüzden iç yapıyı doğrulamak yerine gözlem sürdürülüyor. Gizem tam olarak burada yatıyor.

Araştırmacılar sistemin sonsuza kadar sürmeyeceğini düşünüyor.

Son yıllarda salınım hızında gözle görülür yavaşlama kaydedildi. Tahminlere göre enerji birkaç yıl içinde tükenebilir; bazı uzmanlar tokmağın mekanik aşınma nedeniyle daha önce durabileceğini öne sürüyor.

Guinness Dünya Rekorları tarafından 'dünyanın en dayanıklı pili' olarak anılan enerji kaynağı, modern teknolojiye doğrudan çözüm sunmuyor. Yine de düşük akım tüketimi ve uzun ömür açısından bilimsel merak uyandırmayı sürdürüyor. II. Dünya Savaşı döneminde benzer piller taşınabilir kızılötesi teleskoplarda enerji kaynağı olarak kullanıldı.

Oxford’daki küçük zil bugün hala salınmayı sürdürüyor. Ne zaman duracağı bilinmiyor. Belki de durduğu an, iki yüzyıllık gizemin çözülmeye başladığı an olacak.

