Kimsenin Yaşamadığı Köy Şimdi Gezginlerin Gözdesi: 500 Yıldır Issızdı

Arkeologlar altmış yılı aşan çalışmalar boyunca yeni bulgular elde etti. Toprak altında kalan yapı izleri, yaşam düzeni ve terk edilme nedenleri hakkında değerli ipuçları sundu. Günümüzde yüzeyde görülen kalıntılara ek olarak, eski yapıların izleri hâlâ arazi şekillerinde seçilebiliyor.

Uzmanlara göre ekonomik değişimler, tarım düzeninin dönüşmesi ve toprak sahipliği sistemleri köyün terk edilmesinde etkili oldu. Buna rağmen alan, Orta Çağ kırsal yaşamını anlamak isteyen araştırmacılar için eşsiz kaynak olmaya devam ediyor.