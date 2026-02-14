onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Kimsenin Yaşamadığı Köy Şimdi Gezginlerin Gözdesi: 500 Yıldır Issızdı

Kimsenin Yaşamadığı Köy Şimdi Gezginlerin Gözdesi: 500 Yıldır Issızdı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
14.02.2026 - 11:12

İngiltere’nin North Yorkshire bölgesinde yer alan Wharram Percy, Orta Çağ’dan kalma terk edilmiş yerleşimler arasında en iyi korunan örneklerden biri olarak kabul ediliyor. Yüzyıllardır kimsenin yaşamadığı alan bugün yürüyüşçüler ve tarih tutkunları için cazibe noktası haline gelmiş durumda.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Wharram Percy, Britanya’nın en büyük terk edilmiş Orta Çağ yerleşimlerinden biri olarak biliniyor.

Wharram Percy, Britanya’nın en büyük terk edilmiş Orta Çağ yerleşimlerinden biri olarak biliniyor.

North Yorkshire kırsalında yer alan yerleşim, Scarborough Kalesi ile York’taki Clifford’s Tower arasında konumlanıyor. Konumu sayesinde tarih rotası yapan gezginler için ideal mola noktası sayılıyor. Ziyaretçiler antik ev kalıntıları, malikane izleri ve köy kilisesinin ayakta kalan bölümlerini özgürce gezebiliyor.

Yerleşimin ilk izlerinin MÖ 50 civarına kadar uzandığı tahmin ediliyor. Bölge farklı dönemlerde tarım alanı olarak kullanıldı, ardından Sakson yerleşimi haline geldi. Yaklaşık altı yüzyıl boyunca yaşamın sürdüğü köy, 1500’lü yıllardan sonra tamamen boşaltıldı.

Yüzyıllar süren kazılar köyün geçmişine dair önemli detaylar ortaya çıkardı.

Yüzyıllar süren kazılar köyün geçmişine dair önemli detaylar ortaya çıkardı.

Arkeologlar altmış yılı aşan çalışmalar boyunca yeni bulgular elde etti. Toprak altında kalan yapı izleri, yaşam düzeni ve terk edilme nedenleri hakkında değerli ipuçları sundu. Günümüzde yüzeyde görülen kalıntılara ek olarak, eski yapıların izleri hâlâ arazi şekillerinde seçilebiliyor.

Uzmanlara göre ekonomik değişimler, tarım düzeninin dönüşmesi ve toprak sahipliği sistemleri köyün terk edilmesinde etkili oldu. Buna rağmen alan, Orta Çağ kırsal yaşamını anlamak isteyen araştırmacılar için eşsiz kaynak olmaya devam ediyor.

Günümüzde yürüyüşçüler ve tarih tutkunları için büyüleyici rota haline gelmiş durumda.

Günümüzde yürüyüşçüler ve tarih tutkunları için büyüleyici rota haline gelmiş durumda.

Ziyaretçiler araç park alanından köy kalıntılarına ulaşmak için yaklaşık 1 kilometrelik yürüyüş yapmak zorunda kalıyor. Yolun eğimli ve çamurlu olabilmesi erişimi zorlaştırıyor. Engebeli arazi nedeniyle tekerlekli sandalye veya bebek arabasıyla ulaşım oldukça güç.

Ziyaretçi yorumları bölgenin sakinliği ve atmosferini özellikle vurguluyor. Çoğu kişi alanın huzurlu ortamını ve kalabalıktan uzak yapısını en etkileyici özellikler arasında gösteriyor. Tarihle iç içe yürüyüş yapmak ve doğanın sessizliğini dinlemek isteyenler için Wharram Percy benzersiz deneyim sunuyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
kenanöz kenan

Ülekmiz adına çok önemli olan bu bilgiyi haber haline getirip bizim için yayınlayan editörün ve onedionun ben taaa