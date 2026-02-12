onedio
350 Bin Sterline Ada Satışta! Eve Gitmek İçin Denizin Çekilmesini Bekliyorsunuz

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
12.02.2026 - 16:24

Kendi adasına sahip olma fikri çoğu kişiye milyarder hayali gibi geliyor. Galler kıyısındaki Ynys Gifftan ise sandığınız kadar ulaşılamaz değil. 17 dönümlük gelgit adası 350 bin sterline satışta. Ancak eve ulaşmak için saat hesabı yapmak gerekiyor. Çünkü ana karayla bağlantı yalnızca gelgit çekildiğinde ortaya çıkıyor.

Günde sadece iki kez yürüyerek ulaşılabiliyor

Ynys Gifftan, Galler’in Gwynedd bölgesinde, Dwyryd Halici’nde yer alıyor ve Portmeirion köyüne oldukça yakın konumda. Ada gelgit karakteri taşıyor. Yani yüksek gelgitte tamamen sular altında kalıyor ve yalnızca tekneyle erişilebiliyor. Gelgit çekildiğinde ise yaklaşık 400 metrelik kumluk alan üzerinden yürüyerek ulaşım sağlanıyor.

Yürüyüş süresi ortalama beş dakika. Ancak zamanlama hayati önem taşıyor. Kraliyet Coğrafya Derneği’nin rehberine göre ada, düşük gelgit öncesi ve sonrası yaklaşık üç saatlik pencere içinde karadan erişime açık. İki nehir kanalı geçiş sırasında derinleşebiliyor. Eğer su seviyesi yükselirse geri dönmek zorunlu hale geliyor.

17 dönümlük arazide Viktorya dönemi çiftlik evi yer alıyor

Ada toplam 17 dönüm büyüklüğünde. Üzerinde Viktorya döneminden kalma taş çiftlik evi bulunuyor. Konut 1970’lere kadar kullanılmış, ardından kaderine terk edilmiş. 

Arazi geçmişte koyun otlatmak amacıyla değerlendirilmiş. Günümüzde ise yoğun bitki örtüsüyle kaplı. İlan metninde, düzenli arazi yönetimi ve otlatma ile üretkenliğin yeniden sağlanabileceği belirtiliyor. Satış fiyatı 350 bin sterlin olarak belirlenmiş. Rakam, Birleşik Krallık ortalama konut fiyatının biraz üzerinde.

Kraliçe Anne’nin hediyesi olarak kayıtlara geçmiş

Ada 1700’lü yıllarda Kraliçe Anne tarafından Lord Harlech’in atalarına hediye edilmiş. İsmi de İngilizceye 'Anne’in Hediye Adası' olarak çevriliyor. Geçmiş arşivlerde, 20. yüzyılda yaşayanların ana karaya geçerken ayakkabılarını çıkarıp suda yürüdüğüne dair kayıtlar yer alıyor.

Carter Jonas’tan yetkililer satışın yoğun ilgi gördüğünü söylüyor. Ada ziyareti için eşlikli geziler düzenlenecek. Yetkililer, erişim yolu, arazi yapısı ve gelgit koşulları nedeniyle dikkatli olunması gerektiğini özellikle vurguluyor. Yüksek gelgitte ada tamamen ana karadan kopuyor ve tek seçenek tekne oluyor.

