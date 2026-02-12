350 Bin Sterline Ada Satışta! Eve Gitmek İçin Denizin Çekilmesini Bekliyorsunuz
Kendi adasına sahip olma fikri çoğu kişiye milyarder hayali gibi geliyor. Galler kıyısındaki Ynys Gifftan ise sandığınız kadar ulaşılamaz değil. 17 dönümlük gelgit adası 350 bin sterline satışta. Ancak eve ulaşmak için saat hesabı yapmak gerekiyor. Çünkü ana karayla bağlantı yalnızca gelgit çekildiğinde ortaya çıkıyor.
Günde sadece iki kez yürüyerek ulaşılabiliyor
17 dönümlük arazide Viktorya dönemi çiftlik evi yer alıyor
Kraliçe Anne’nin hediyesi olarak kayıtlara geçmiş
