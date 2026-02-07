Dünyanın En Yüksek ve Tehlikeli Şehri! Ancak Taşıyabildiğin Kadar Altın Senin

Madencilik faaliyetleri ise cachorreo adı verilen sıra dışı sistemle yürütülüyor. İşçiler haftalarca, hatta otuz güne yakın süre boyunca ücret almadan çalışıyor. Karşılığında yalnızca tek gün, taşıyabilecekleri kadar cevheri maden sahasından çıkarma hakkı tanınıyor. O gün elde edilen altın, tamamen madencinin payı sayılıyor.

Risk yüksek, ödül belirsiz. Kimi zaman haftalar süren emeğin karşılığı neredeyse hiç çıkmıyor. Yine de umut, insanları çekmeye devam ediyor. Altın fiyatlarının yükseldiği 2000’li yıllarda nüfus artışı yüzde 200’ü geçti. Sağlık koşulları ise tabloyu daha da ağırlaştırıyor.

Uzun süreli oksijen eksikliği, kronik dağ hastalığını yaygınlaştırmış durumda. Baş ağrısı, kalp sorunları ve baş dönmesi günlük yaşamın parçası. Sağlık merkezi sayısı sınırlı, ağır vakalar için vadiye inmek şart.