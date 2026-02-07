Dünyanın En Yüksek ve Tehlikeli Şehri! Ancak Taşıyabildiğin Kadar Altın Senin
Peru’nun güneydoğusunda, And Dağları’nın eteklerine tutunmuş La Rinconada adlı yerleşim, dünyanın en yüksek sürekli yaşam alanı olarak kabul ediliyor. Deniz seviyesinden yaklaşık 5 bin metre yükseklikte yer alan şehir, altın madenciliği dışında neredeyse hiçbir şeyle ayakta durmuyor. Nefes almak zor, yaşam şartları ağır, kurallar ise neredeyse yok. Yine de her yıl binlerce kişi, zenginlik ihtimali uğruna yollarını buraya düşürüyor.
La Rinconada, Bolivya sınırına yaklaşık 650 kilometre mesafede, Ananea Dağı’nın dik yamaçlarına kurulmuş durumda.
La Rinconada, yaklaşık kırk yıl önce geçici madencilik noktası olarak ortaya çıktı.
Şehrin varlık nedeni altın.
