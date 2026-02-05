Herkes Fotoğrafını Paylaşıyordu, Sonunda Kapattılar! Viral Köy Akına Uğramıştı
Sosyal medyada gezinirken aynı manzaralarla karşılaşmak artık şaşırtıcı değil. Alp köyleri, kartpostallık kiliseler, sisli dağ siluetleri derken bazı yerler kısa sürede herkesin radarına giriyor. İtalya’nın kuzeyindeki Funes köyü de tam olarak böyle popülerleşti. Fotoğraf çekmek isteyen kalabalıklar artınca, yerel yönetim harekete geçti. Sonuç olarak ziyaret düzeni kökten değişiyor.
Sosyal medyada yayılan manzara köyün kaderini değiştirdi
Yerel yönetim kalabalığı durdurmak için sınır koyuyor
Funes, Dolomitler bölgesinde benzer sorunlarla karşılaşan ilk yer değil
