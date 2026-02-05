onedio
Herkes Fotoğrafını Paylaşıyordu, Sonunda Kapattılar! Viral Köy Akına Uğramıştı

Herkes Fotoğrafını Paylaşıyordu, Sonunda Kapattılar! Viral Köy Akına Uğramıştı

05.02.2026 - 16:01
05.02.2026 - 16:01

Sosyal medyada gezinirken aynı manzaralarla karşılaşmak artık şaşırtıcı değil. Alp köyleri, kartpostallık kiliseler, sisli dağ siluetleri derken bazı yerler kısa sürede herkesin radarına giriyor. İtalya’nın kuzeyindeki Funes köyü de tam olarak böyle popülerleşti. Fotoğraf çekmek isteyen kalabalıklar artınca, yerel yönetim harekete geçti. Sonuç olarak ziyaret düzeni kökten değişiyor.

Sosyal medyada yayılan manzara köyün kaderini değiştirdi

Sosyal medyada yayılan manzara köyün kaderini değiştirdi

Funes, Güney Tirol bölgesinde yer alan, Dolomitler’in kalbinde saklı kalan küçük yerleşimlerden. Odle Dağları önünde yükselen tarihi Santa Maddalena Kilisesi, kısa sürede sosyal medyanın en tanınan karelerinden biri haline geldi. Paylaşılan görüntüler arttıkça, köy yolları da kalabalıkla dolmaya başladı.

Ziyaret sayısındaki artış, izinsiz alanlara girilmesi, trafik sıkışıklığı ve çevre kirliliği gibi sorunları beraberinde getirdi. Özellikle fotoğraf noktalarına ulaşmak isteyen günübirlik ziyaretçiler, yerel halkın günlük yaşamını zorlaştırmaya başladı. Sessizliğiyle bilinen köy, beklenmedik yoğunlukla karşı karşıya kaldı.

Yerel yönetim kalabalığı durdurmak için sınır koyuyor

Yerel yönetim kalabalığı durdurmak için sınır koyuyor

Yetkililer, yaklaşan yoğun sezon öncesi net kararlar aldı. Mayıs ortasından kasım ayına kadar sürecek dönemde, popüler manzara yoluna yalnızca köy sakinleri ve bölgede konaklama kaydı bulunanlar giriş yapabilecek. Araçla ulaşım sınırlandırılacak, yol bariyerlerle kapatılacak.

Manzarayı görmek isteyen günübirlik ziyaretçiler için alternatif rota belirlendi. Yaklaşık on beş dakikalık yürüyüş gerektiren patika yol, kalabalığın tek yönlü şekilde yönlendirilmesini amaçlıyor. Önceki yıllarda denenmiş engeller, turistlerin farklı yollar denemesi nedeniyle etkisiz kalmıştı. Yeni uygulamada bariyerler daha geniş noktaya taşınacak ve görevli personel yer alacak.

Funes, Dolomitler bölgesinde benzer sorunlarla karşılaşan ilk yer değil

Funes, Dolomitler bölgesinde benzer sorunlarla karşılaşan ilk yer değil

Doğa yürüyüş rotaları, dağ manzaraları ve küçük köyler, son yıllarda yoğun ilgi görüyor. Bazı arazi sahipleri, popüler patikalara erişim için turnikeli sistemler kurmaya başladı. Günlük girişler kontrollü hale getiriliyor.

Bölge, keskin dağ siluetleri ve yürüyüş rotalarıyla İtalya’nın en çok konuşulan destinasyonları arasına girdi. Ancak artan ilgi, yerel halkla ziyaretçiler arasında gerilim yaratıyor. Yetkililer, kalabalık baskısını azaltmayı ve yaşam dengesini korumayı hedefliyor. Sessizliğini korumak isteyen köyler için yeni dönem resmen başlamış durumda.

