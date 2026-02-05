Herkes Fotoğrafını Paylaşıyordu, Sonunda Kapattılar! Viral Köy Akına Uğramıştı

Doğa yürüyüş rotaları, dağ manzaraları ve küçük köyler, son yıllarda yoğun ilgi görüyor. Bazı arazi sahipleri, popüler patikalara erişim için turnikeli sistemler kurmaya başladı. Günlük girişler kontrollü hale getiriliyor.

Bölge, keskin dağ siluetleri ve yürüyüş rotalarıyla İtalya’nın en çok konuşulan destinasyonları arasına girdi. Ancak artan ilgi, yerel halkla ziyaretçiler arasında gerilim yaratıyor. Yetkililer, kalabalık baskısını azaltmayı ve yaşam dengesini korumayı hedefliyor. Sessizliğini korumak isteyen köyler için yeni dönem resmen başlamış durumda.