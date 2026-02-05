Dünyanın En Büyüğü Olacak! 1 Milyon Canlının DNA’sı Dev Kasaya Kilitleniyor
Bilim kurgu filmlerinde izlenen sahneler, yavaş yavaş gerçek hayata taşınıyor. Nesli tükenme riski altındaki canlılar için küresel ölçekte radikal adımlar atılıyor. Dubai’de hayata geçirilecek dev biyokasa projesi, hayvan türlerinin genetik bilgisini koruma altına almayı amaçlıyor. Milyonlarca örnek, sıfırın altında saklanacak. Proje, bilim dünyasında kadar sosyal medyada da yoğun ilgi görüyor.
Nesli tükenen canlılar için genetik yedekleme dönemi başlıyor
"Canlıları yedeklemek zorundayız" yaklaşımı bilim dünyasında tartışma yarattı
Proje, Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenen dokuz haneli yatırım paketinin parçası
