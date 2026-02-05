Dünyanın En Büyüğü Olacak! 1 Milyon Canlının DNA’sı Dev Kasaya Kilitleniyor

Colossal’ın kurucu ortağı Ben Lamm, projeyi kutuplarda yer alan tohum kasalarına benzetiyor. Yaklaşım net: İnsanlık, gezegendeki yaşamı yeterince hızlı koruyamıyor. O nedenle genetik veri kaybına karşı alternatif yollar geliştirilmesi gerekiyor. Lamm’a göre canlı türleri yok olduğunda yalnızca hayvanlar kaybolmuyor, aynı zamanda bağışıklık sistemleri ve biyolojik adaptasyonlara dair paha biçilemez bilgiler de siliniyor.

Ancak bilim dünyası temkinli. Uzmanlar, genetik saklama yöntemlerinin doğa koruma çalışmalarının yerine geçemeyeceğini vurguluyor. Habitat kaybı, iklim krizi ve insan faaliyetleri durmadığı sürece, donmuş hücrelerin tek başına yeterli olmayacağı görüşü hâkim. Yani biyokasa, tamamlayıcı araç olarak görülüyor.