Elinizde Servet Olabilir: Eski Diye Kenara Atılan Ürünlerin Değeri Dudak Uçuklatıyor

Yeni nesil konsollar piyasayı ele geçirirken eski oyun sistemleri çoğu evde kutulara kaldırılıyor. PlayStation 4 veya Xbox One gibi modeller, aksesuar ve oyunlarla birlikte satıldığında 10-15 bin TL bandında alıcı bulabiliyor. Orijinal kutu ve kabloların saklanmış olması fiyatı daha da yukarı taşıyor.

Benzer durum akıllı saatler için de geçerli. Yıl başı hedefleri rafa kalktığında çekmecelerde tozlanan saatler, sanıldığından çok daha kıymetli. Apple Watch Series 7 gibi modeller hala 10-15 bin TL'nin üzerinde değer taşıyor. Kullanılmadan bekleyen her ürün, adeta unutulmuş nakit anlamına geliyor.