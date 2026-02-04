onedio
Elinizde Servet Olabilir: Eski Diye Kenara Atılan Ürünlerin Değeri Dudak Uçuklatıyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.02.2026 - 16:39

Yeni yılın ilk ayları çoğu kişi için maddi açıdan zorlu geçiyor. Yılbaşı harcamaları sonrası cüzdanlar hızla boşalıyor. İngiltere’de yapılan araştırmalar, ocak ayının üçüncü haftasında harçlıkların tükendiğini gösteriyor. Ancak çözüm sandığınızdan çok daha yakın olabilir. Dolaplarda, çekmecelerde ya da kutuların içinde unutulmuş teknoloji ürünleri ciddi kazanç sağlayabiliyor.

Eski telefonlar tahmin edilenden çok daha değerli

Yeni modele geçildikten sonra çekmecede bekleyen akıllı telefonlar, ikinci el piyasasında yüksek talep görüyor. Özellikle iPhone modelleri, değerini uzun süre koruyan ürünler arasında yer alıyor. iPhone 12 gibi modeller çevrim içi platformlarda 14 bin TL'nin üzerinde alıcı bulabiliyor. Daha güncel cihazlarda rakamlar 40 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

Sektör temsilcilerine göre dört ya da beş yıl önce piyasaya sürülen telefonlar dahi çalışır durumdaysa 3 bin ila 6 bin TL aralığında satılabiliyor. Kullanılmayan cihazlar, kredi kartı borcunu kapatma noktasında ciddi katkı sağlayabiliyor.

Oyun konsolları ve akıllı saatler altın değerinde

Yeni nesil konsollar piyasayı ele geçirirken eski oyun sistemleri çoğu evde kutulara kaldırılıyor. PlayStation 4 veya Xbox One gibi modeller, aksesuar ve oyunlarla birlikte satıldığında 10-15 bin TL bandında alıcı bulabiliyor. Orijinal kutu ve kabloların saklanmış olması fiyatı daha da yukarı taşıyor.

Benzer durum akıllı saatler için de geçerli. Yıl başı hedefleri rafa kalktığında çekmecelerde tozlanan saatler, sanıldığından çok daha kıymetli. Apple Watch Series 7 gibi modeller hala 10-15 bin TL'nin üzerinde değer taşıyor. Kullanılmadan bekleyen her ürün, adeta unutulmuş nakit anlamına geliyor.

Evde fazladan duran tabletler, hızlı nakit arayanlar için önemli fırsat sunuyor

iPad modelleri değer kaybına karşı oldukça dirençli. Üç yaşındaki iPad Pro cihazlar, kondisyonuna göre 23 bin TL'nin üzerinde satış fiyatına ulaşabiliyor.

Uzmanlara göre söz konusu rakamlar aylık enerji giderlerinin büyük bölümünü karşılayabilecek seviyede. Çoğu evde fark edilmeden bekleyen teknoloji ürünleri, doğru platformlarda satışa çıkarıldığında ciddi rahatlama sağlayabiliyor.

